Stalkerzy strzeżcie się - Facebook miał błąd, który was ujawniał

Facebook ujawnia stalkerów - aplikacja miała niezręczny błąd

Glitch w systemie Facebooka sprawił, że aplikacja automatycznie wysyłała zaproszenie do znajomych podczas przeglądania profilu nieznajomej osoby. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być niewinna wpadka, ale potem możemy sobie zacząć uświadamiać, że nagle potencjalnie zaprosiliśmy do znajomych swoją byłą, kumpla ze szkoły, którego unikamy, czy np. wykładowcę na uniwersytecie.

Krótko mówiąc - może się zrobić niezręcznie, co zresztą potwierdzają reakcje niektórych użytkowników.

Wiele osób pisało na Twitterze, że od razu próbowali dezaktywować swoje konta i usuwać aplikację, by uniknąć zażenowania spowodowanego interakcją z osobami, które "stalkowali". Sporo osób na szczęście szybko zaczęło dzielić się informacją, pisząc:

Yyy... lepiej unikajcie klikania profilów na Facebooku. Automatycznie wysyła zaproszenie do znajomych.

Inni pisali:

Nie no, teraz to usuwam Facebooka. Jedynym powodem, żeby go mieć było stalkowanie.

Inny użytkownik dowiedział się natomiast, że stalkowała go jego była:

Haha, moja była sprzed lat dodała mnie do znajomych, a potem usunęła, bo był błąd. To oznacza, że siedziała na FB i zastanawiała się, czy ma coś powiedzieć, czy nie.

Błąd został dość szybko naprawiony przez inżynierów Mety, co potwierdził rzecznik firmy w oficjalnym oświadczeniu:

Naprawiliśmy problem w ostatniej aktualizacji, która sprawiała, że przypadkowo wysyłano zaproszenia do znajomych. Zatrzymaliśmy ten proceder i przepraszamy za jakiekolwiek zamieszanie, które mogło to wywołać.

Mamy nadzieję, że sprawa dla wszystkich rozeszła się po kościach, ale jak zwykle przestrzegamy - uważajcie na siebie w tym internecie!