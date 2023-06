Natalia Janoszek twierdzi, że jest gwiazdą w Bollywood. Krzysztof Stanowski wybrał się aż do Indii, by to sprawdzić.

Natalia Janoszek stała się celebrytką w Polsce, bo ponoć zrobiła karierę w Indiach. Dziennikarz Krzysztof Stanowski przyjrzał się jednak karierze aktorki i stwierdził, że to jedno wielkie kłamstwo. Nadal grzebie w tej sprawie i wybrał się nawet do Indii, by przeprowadzić tam sondę wśród mieszkańców. Czy kojarzyli Natalię Janoszek?

Stanowski zrobił sondę uliczną w Indiach. Sprawdził, czy znają Natalię Janoszek [WIDEO]

Natalia Janoszek przedstawiała siebie jako gwiazdę Bollywood, dzięki czemu zainteresowały się nią polskie media. Pojawiła się w śniadaniówkach, wystąpiła w takich programach, jak "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Krzysztof Stanowski przeanalizował portfolio aktorki i stwierdził, że "To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów."

Janoszek zablokowała możliwość komentowania jej postów na Instagramie, na moment przepadła, a gdy wróciła to zaczęła grozić pozwem. Nie przestraszyło to jednak Stanowskiego, który wybrał się nawet do Indii, by udowodnić, że to on ma rację.

Na swoim Instagramie udostępnił nagranie z ulicznej sondy, podczas której pokazywał zdjęcia celebrytów z Indii. Oczywiście ludzie ich znali, ale zwątpili widząc zdjęcie Janoszek stwierdzając, że jej po prostu nie kojarzą.

Pod nagraniem pojawiło się wiele żartobliwych komentarzy w stylu:

Powinna być nagroda dziennikarska za promocję polskiej kultury w Indiach

Stano, dzięki Tobie ona naprawdę ku*wa zrobi tam karierę.

