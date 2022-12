"Last Christmas" grupy Wham to jedna z najpopularniejszych, świątecznych piosenek. Wiele osób ma dosyć tego utworu, bo już od listopada słychać go w radiu, sklepach i knajpach. Pewna para wpadła na pomysł, jak raz na zawsze pozbyć się piosenki i w tym celu zorganizowała specjalną zbiórkę. Czy uda im się osiągnąć zamierzony cel?

Ta para wpadła na pomysł, jak pozbyć się utworu "Last Christmas". Pomysł wypali?

Znaleźli się śmiałkowie, którzy chcą kolejne Święta spędzić bez piosenki "Last Christmas". Szwedzkie małżeństwo, Hannah i Tomas Manzetti wpadli na pomysł, żeby wykupić prawa autorskie do utworu i zabronić puszczania piosenki w radiu. Żeby plan wypalił, trzeba zebrać sporą kwotę, bo szacuje się, że prawa autorskie do "Last Christmas" to kwota 15-25 mln dolarów. W tym celu powstała specjalna zbiórka i parze już udało się zebrać ponad 60 tysięcy dolarów.

W jednym z wywiadów Hannah Manzetti wyjaśniła, że pracując w kawiarni za czasów studenckich w okresie świątecznym leciała na okrągło świąteczna składanka. Kobieta słyszała dziennie "Last Christmas" aż 111 razy.

Nic zatem dziwnego, że znienawidziła ten utwór. Gdy małżeństwo opowiedziało o swojej niechęci do tego utworu, okazało się, że wielu ich znajomych również podziela ich zdanie.

Akcji jednak nie należy do końca traktować na serio, bo para słynie z różnych happeningów. To oni m.in. byli odpowiedzialni za akcję "Teddybear Airdrop Minsk 2012", gdy samolot pilotowany przez Mazettiego zrzucił 1000 pluszowych misiów z ulotkami antyrządowymi na terenie Białorusi.