Ta polska gra będzie światowym hitem! W zwiastunie słychać Iron Maiden

Polska branża gamingowa ma się dobrze, a może być jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą CI Games, które pokazało nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen z nowym zwiastunem. Słyszymy w nim Iron Maiden

Jeżeli kojarzycie tytuł Lords of the Fallen, to jak najbardziej nie jest to bez przyczyny - taka gra ukazała się już na rynku w 2014 roku i do tego została stworzona przez tych samych ludzi z CI Games. Studio po prawie dekadzie postanowiło odświeżyć serię, a teraz zaprezentowało też zwiastun i datę premiery.

Oryginalna wersja Lords of the Fallen. Fabularna gra akcji mocno inspirowana była słynnym Dark Souls - począwszy od mechaniki przez design świata, fabuły i postaci. Akcja rozgrywała się w podłej krainie zarządzanej przez okrutnego władcę, którego ludność nie była się w stanie pozbyć.

Wygląda na to, że tym razem będzie jeszcze podobniej - zwiastun przedstawia nam bowiem świat żywcem wyciągnięty z gier From Software. Nagranie jest zatem bardzo klimatyczne i bardzo mroczne. Opuszczone budynki, niepokojący wrogowie, gotycka przytłaczająca architektura, a to wszystko doprawione wysokim poziomem trudności - a przynajmniej tak wnioskujemy po inspiracjach i pierwszej odsłonie.

Nawet mroczne i zawiłe dialogi przypominają to, co serwują fanom twórcy Dark Souls i Elden Ring. Tych jednak w zwiastunie Lords of the Fallen słucha się z przyjemnością, bowiem narratorem jest Alastair Duncan - jego możemy kojarzyć z ról Celebrimbora w serii Shadow of Mordor oraz Mimira w dwóch ostatnich odsłonach God of War.

Nie są to jedyne znajome dźwięki - zwłaszcza dla fanów metalu. Całość dopełnia nam bowiem soundtrack w postaci "Fear of the Dark" Iron Maiden. Jest moc:

Gra zadebiutuje na półkach sklepowych i w internetowej sprzedaży już 13 października 2023 roku. Lords of the Fallen będzie dostępne na pecety oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5.