TikTok poinformował, że zostaną wprowadza istotne zmiany dotyczące młodych użytkowników platformy. Osobom poniżej 18. roku życia zostanie automatycznie ustawiony 60-minutowy dzienny limit w aplikacji. Ma to pomóc najmłodszym użytkownikom utrzymać równowagę między życiem realnym a cyfrowym. Platforma wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom dorosłych, rozszerzając funkcję Parowania rodziny.

TikTok ze sporymi zmianami dla nastolatków. Serwis wprowadza dzienny limit czasu przed telefonem

Jak możemy przeczytać w komunikacie medialnym, TikTok wypracował i wprowadza pakiet rozwiązań, które pozwalają kontrolować czas spędzany na platformie. W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem. Oczywiście nie jest tak, że po godzinie na TikToku nastoletni użytkownicy nie będą mogli korzystać z platformy. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji.

Fot. materiały prasowe

Z badań wynika, że większa świadomość tego, jak spędzamy czas wolny, może pomóc nam podejmować trafniejsze decyzje o długości aktywności online. Dlatego TikTok zachęca nastolatków do ustawienia dziennego limitu czasu przed ekranem wedle ich preferencji, jeśli wyłączą domyślne 60 minut i będą spędzać w aplikacji ponad 100 minut w ciągu dnia. To rozwiązanie, które bazuje na funkcji wprowadzonej przez platformę w ubiegłym roku. Takie podejście zwiększyło wykorzystanie narzędzi TikToka do zarządzania czasem w aplikacji o 234 proc. Dodatkowo firma przesyła każdemu kontu należącemu do nastolatka cotygodniowe podsumowanie czasu spędzonego przed ekranem.

TikTok wprowadza również trzy nowe narzędzia w ramach funkcji Parowania rodziny: Niestandardowe dzienne limity czasu przed ekranem; pulpit nawigacyjny czasu przed ekranem; wyciszanie powiadomień oraz nową kontrolę treści.