Aż sami nie wierzymy w to, co tutaj napisaliśmy. Pewna TikTokerka pozwała swoich rodziców za to, że ją poczęli bez jej zgody... Na tym jednak nie koniec kontrowersji, bo okazało się, że influencerka sama jest matką. I jak to wszystko skomentować?

TikTokerka pozwała rodziców za to, że ją poczęli. Sama ma dzieci

Kass Theaz prowadzi TikToka @isatandstared i mieszka w stanie New Jersey. Kobieta publicznie wyznała, że pozwała swoich rodziców za to, że zdecydowali się mieć dziecko. Swoją decyzję argumentuje tym, że nikt jej nie zapytał, czy chce przyjść na świat. Uważa, że rodzice powinni byli skontaktować się z nią przed narodzinami i skonsultować z nią, czy chce się urodzić. Tak, dobrze przeczytaliście i to wcale nie jest głupi żart.

Jako kolejny argument podała fakt, że nie zdawała sobie sprawy, iż jako dorosła osoba będzie musiała znaleźć sobie pracę. Dlatego postanowiła namawiać matki, żeby znalazły medium, dzięki któremu będą mogły porozmawiać z nienarodzonym jeszcze dzieckiem, by się dowiedzieć, czy pociecha chce w ogóle pojawić się na tym świecie.

Współczujemy rodzicom i prawnikom, którzy będą musieli zająć się tą sprawą... Co więcej ostatnio TikTokerka ponownie zszokowała swoich followersów, bo wspomniała, że jedzie kupić rzeczy dla dzieci. Internauci oburzyli się zarzucając jej hipokryzję. Kobieta wyjaśniła, że są to bezpodstawne zarzuty, bowiem zdecydowała się na adopcję. Ciekawe, czy zapytała malucha, czy chce z nią zamieszkać. Może w przyszłości jej adoptowane dziecko również zdecyduje się podać matkę do sądu, wcale nas by to nie zdziwiło.

Oczywiście internauci oburzają się z powodu absurdalnych argumentów kobiety, w końcu jak rodzic ma się skontaktować z płodem? Jesteśmy ciekawi, jak sprawa się potoczy i jaki wyrok ogłosi sąd. Czy za głupotę też kogoś można skazać?