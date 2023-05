Titanic jednak nie uderzył w lodowiec? Zaskakujące nowe teorie naukowców

Nowe zdjęcia udowadniają, że Titanic wcale nie uderzył o lodowiec?

Nowe zdjęcia 3D mogą pomóc naukowcom w ustaleniu tego, co naprawdę się przydarzyło Titanicowi ponad 100 lat temu. Jak pewnie doskonale wiecie, statek pasażerski wypłynął z portu w Southampton w kwietniu 1912 roku. Kierunkiem był Nowy Jork, a pasażerami tysiące osób, które chciały rozpocząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych.

Niestety, w trakcie podróży doszło do katastrofy. Według zapisów, Titanic uderzył w lodowiec 15 kwietnia 1912 roku, a dziura wytworzona w boku statku sprawiła, że woda zaczęła się wlewać na pokład, zatapiając statek. I chociaż według ówczesnych naukowców był określany "niezatapialnym", to dzisiaj ten leży na dnie oceanu.

Szacuje się, że katastrofa pochłonęła ponad 1500 z ponad 2000 pasażerów, którzy byli na pokładzie Titanica.

Teraz okazuje się jednak, że Titanic mógł zatonąć wcale nie przez uderzenie w lodowiec, tylko coś innego. Jak twierdzi Parks Stephenson, który od lat zajmuje się sprawą Titanica, nowe zdjęcia 3D mogą sugerować, że statek trafił na mieliznę:

Mamy coraz większą ilość dowodów na to, że Titanic nie uderzył bokiem w lodowiec. Statek mógł tak naprawdę utknąć na zanurzonej półce lodu. To był pierwszy scenariusz, który zakładali dziennikarze w Londynie w 1912 roku. Istnieje więc szansa, że jeszcze nie słyszeliśmy prawdziwej wersji wydarzeń.

Obecnie statek leży zanurzony prawie 4 kilometry pod taflą Oceanu Atlantyckiego. Mimo trudnych warunków, naukowcy mieli okazję zrobić ponad 70 tysięcy zdjęć wraku z różnych perspektyw, dzięki którym stworzyli nowe modele 3D. Stephenson nie mógł uwierzyć w to, co widział i wierzy, że to może być klucz do odkrycia tajemnicy:

Te pokazują nam prawdziwy obecny stan tego wraku. Nie rozumiemy tego, jak wyglądała kolizja statku z lodowcem. Zresztą nie wiemy, czy aby na pewno uderzył w sterburtę, jak pokazywały nam filmy - być może utknęła na niewidocznej zatoniętej czapie lodu.

Statek jest oczywiście w opłakanym stanie - przez ostatni wiek tkwił na dnie oceanu i powoli się rozpada. Do tego jak opowiada Gerhard Seiffert, który pracuje przy projekcie tworzącym cyfrowe zdjęcia: