To najczęstsze zdania, które możecie usłyszeć z ust toksycznej osoby. Warto zwrócić na te słowa uwagę, bo to znak, że należy ograniczyć kontakt z rozmówcą.

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Osoby toksyczne są mistrzami manipulacji. Potrafią zdobyć zaufanie swojej ofiary, a potem tak nią kierować, by spełniały cele "oprawcy". Toksyczni ludzie wiedzą co i kiedy powiedzieć, by zniszczyć nasze poczucie własnej wartości i pewność siebie. Które słowa wskazują, że mamy do czynienia z osobą toksyczną? Jeżeli usłyszycie te zwroty, to od razu niech zapali się Wam czerwona lampka i w miarę możliwości ograniczcie kontakt z taką osobą.

To najczęstsze słowa osoby toksycznej. Gdy je usłyszysz, uciekaj

Osoba toksyczna jest narcyzem, który lubi kłamać i manipulować ludźmi, by ich sobie podporządkować. Na początku jest miła, a gdy zdobędzie zaufanie, zaczyna gnębić swoją ofiarę. Podważa słowa innych osób, niszczy ich pewność siebie. Jak podaje kobieta.interia.pl, osoby toksyczne często używają konkretnych słów, by poniżyć, zmanipulować ofiarę oraz wzbudzić niepewność, mówiąc np. "przesadzasz", "jesteś przewrażliwiony". To sugeruje, że to w rozmówcy jest problem, a nie w osobie toksycznej, która w ten sposób się wybiela.

Często padają również zwroty sugerujące problemy ze zdrowiem psychicznym, co również wytrąca z równowagi innych ludzi. Zdania typu "chyba oszalałeś" czy "idź się leczyć" mają sugerować, że to my stwarzamy problemy. Osoby toksyczne bardzo pilnują, by zawsze wypadać w dobrym świetle, więc starają się odwrócić kota ogonem i pokazać, że to my się mylimy mówiąc: "coś ci się pomyliło, nic takiego nie mówiłem", "o czym ty mówisz, to się nie wydarzyło". W ten sposób jest też podważany autorytet rozmówcy.

Toksyczne osoby bardzo lubią wywoływać u swoich ofiar poczucie winy - udaje im się to osiągnąć mówiąc np. "problem leży w tobie", "to twoja wina", "masz problem z zaufaniem". Lubią też podkreślać, że to one są najmądrzejsze i najzdolniejsze mówiąc: "masz dwie lewe ręce", "do niczego się nie nadajesz", "i tak ci się to nie uda". Osoba toksyczna jest zazdrosna, gdy inni odnoszą sukcesy, dlatego tego typu słowa mają na celu obniżenie naszej samooceny.

Szantaż to oczywiście również ulubiona technika osoby toksycznej. Gdy usłyszycie zdania typu "nie rób tego, bo powiem o twoim sekrecie" lub "nie rób tego, bo pożałujesz" uciekajcie, gdzie pieprz rośnie.