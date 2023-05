Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Toksyczne osoby to mistrzowie manipulacji. Zatruwają nam życie, a my nawet nie zauważamy, że to oni są powodem, dlaczego czujemy się źle i spada nasza samoocena. Najważniejsze jednak jest to, by zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z toksyczną osobą, wówczas będziemy mogli jej się przeciwstawić. Jak najlepiej ''walczyć" z manipulatorem?

Toksyczna osoba zatruwa ci życie? Oto 4 sposoby, by poradzić sobie z manipulatorem

Pierwszy sposób jest bardzo skuteczny - chodzi o to, żeby nie reagować i pokazywać swoją obojętność. Toksyczne osoby skutecznie wyprowadzają z równowagi swoje ofiary, więc brak reakcji z naszej strony tylko zabierze im ich własną broń. Zobaczą wówczas, że ich manipulacje nie odnoszą skutku. Ignorowanie zaczepek pokaże, że to Ty masz przewagę.

Toksyczne osoby to mistrzowie kłótni i niepotrzebnych dram. Chętnie inicjują sprzeczki, plotkują, wciągają w swoją sieć inne osoby, a potem wykręcają się z całego zamieszania kosztem innym. Dlatego nie warto w ogóle pakować się w te toksyczne sytuacje.

Nie pozwól, by toksyczna osoba była w centrum zainteresowania. Ten typ człowieka zrobi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę - może zacząć się kłócić, histeryzować i nawet zwrócenie mu uwagi upewnia go w tym, że to on jest najważniejszy. Co w takiej sytuacji zrobić? Po prostu go olać i skupić się na osobach, z którymi chcemy spędzać czas.

Życzliwość toksycznych osób jest nieprawdziwa i starają się być mili i zasypywać nas komplementami tylko po to, by wkupić się w nasze łaski. Dlatego ważne jest, by nie dać się omamić i gdy słyszymy kolejne komplementy i obietnice pomocy, po prostu je zignorujmy.