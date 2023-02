Uczestnik dostał wzwodu na planie "Magii nagości". Musiał zainterweniować kierownik produkcji

Erekcja na planie Magii nagości. Uczestnik musiał się uspokoić

Media potrafią czasami wymyślić programy telewizyjne tak głupie, że aż ciekawe - do takiego worka można chyba wrzucić "Magię nagości", czyli brytyjski format, który doczekał się swoich wersji w wielu europejskich krajach. Formuła programu jest wręcz banalnie prosta, by nie powiedzieć nawet prostacka - uczestnicy wybierają partnera na randkę na podstawie oceny ich nagich ciał.

Nadzy uczestnicy odcinka są zamykani w kabinach niczym zwierzęta w zoo i rozpoczyna się ich ocena przez "bohaterów" odcinka. Żeby wam to zobrazować:

Program jest jaki jest, oceniać go teraz nie będziemy. Jak to jednak zwykle w przypadku telewizji bywa, w programach zdarzają się wpadki. A my lubimy wpadki - zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z bandą nagich ludzi i wzwodami.

Taki bowiem obraz produkcji zarysowała niedawno Anna Richardson, która prowadzi oryginalną brytyjską wersję tego show. Prezenterka poinformowała niedawno, że (w sumie całkiem zaskakująco) w trakcie jej przygody z programem tylko raz widziała u jednego z uczestników wzwód:

Kilka sezonów temu był młody uczestnik, który trochę za bardzo się podekscytował tym, co miało się wydarzyć. Nasz cudowny kierownik planu, Dave, musiał go poprosić o zejście z podestu, a potem eskortowali go, żeby trochę ochłonął.

Richardson dodała też ciekawostkę dot. preferowanej temperatury na planie, co nie jest w sumie specjalnie zaskakujące - faceci chcą, żeby było cieplej, a kobiety, żeby było chłodniej (powody chyba rozumiecie bez specjalnego rozrysowania). Dodała też, że mężczyźni często bawią się swoimi przyrodzeniami i jądrami, żeby te wyglądały na kamerze jak najlepiej.

PS. Polska wersja programu przeżyła zaledwie jeden sezon - ZoomTV zdecydowało się skasować show z powodu niskiej oglądalności i głosów krytyki. Taka ciekawostka.