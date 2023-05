Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Bez telefonu, jak bez ręki. Smartfony uzależniają i coraz więcej czasu spędzamy w sieci, zamiast w realu. Jadąc do pracy, siedząc z przyjaciółmi w knajpie, spacerując po parku z psem - telefon nam ciągle towarzyszy. W konsekwencji śpimy z telefonem, z nim jemy i żyjemy. Jak ograniczyć czas spędzony przed ekranem telefonu? Jest kilka dobrych sposób, które uświadomią nam, co tracimy przez uzależnienie od telefonu.

Uzależnienie od telefonu. Oto 5 sposobów, by odłożyć smartfon

Jak podaje ofeminin.pl, są sposoby, by skutecznie ograniczyć czas spędzony przed smartfonem. Warto sobie uświadomić, dlaczego siedzimy ciągle z telefonem i co tracimy gapiąc się cały czas w ekran. Wówczas będziemy mieć większą motywację, by odłożyć na dłuższą chwilę telefon i zapomnieć o sprawdzaniu powiadomień.

Na samym początku warto zmienić swoje podejście. Wiele osób, gdy ma ograniczyć czas spędzony ze smartfonem postrzega to jako odmawianie sobie przyjemności. Lepiej pomyśleć o tym w inny sposób - odkładając telefon mamy więcej czasu na inne, przyjemne chwile, np. spędzone z przyjaciółmi.

Trzeba zastanowić się również, co jest tak naprawdę warte naszej uwagi. Czy warto tracić czas na powiadomienia z aplikacji, które tylko zajmują nam głowę, a nie dają żadnych realnych korzyści?

3 sposobem jest zasada małych kroków, która sprawdzi się w wielu sytuacjach - również, gdy chcemy zerwać z telefonem. Starajmy się odkładać smartfon, gdy np. jedziemy w autobusie, czy siedzimy w knajpie. Obserwując to, co dzieje się dookoła nas zauważymy, że gapiąc się w ekran sporo tracimy. Zapewne na początku pojawi się mocna chęć zerkania w telefon, ale to naturalna reakcja, nie można w tym momencie mieć do siebie pretensji.

Obserwując świat dookoła siebie zauważymy "zombie" - ludzi, którzy gapią się w telefon i są odcięci od świata. Patrząc na nich z boku można sobie zdać sprawę, że my również tak wyglądamy i życie mija nam na grzebaniu w telefonie.

Ostatecznie, gdy 4 powyższe metody zawiodą, warto pomyśleć o egzystencjalizmie. Raczej nikt na łożu śmierci nie będzie żałować, że spędził za mało czasu na Instagramie, więc może warto po przeczytaniu tego artykułu wyłączyć telefon i poczytać książkę.