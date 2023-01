Zgodnie z danymi pozyskanymi na podstawie wniosków o dostęp do informacji publicznej, w 2022 roku padł rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. Odnotowano ich ponad 2 tysiące. To wzrost o 150% w stosunku do danych z 2020 roku.

Ponad 2000 dzieci próbowało popełnić samobójstwo w 2022 roku w Polsce

Dane pozyskali aktywiści z Fundacji GrowSpace – Dominik Kuc oraz Paulina Filipowicz, którzy kierują petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Z ich badań wynika również, że niestety rekordowa była również liczba prób samobójczych zakończonych zgonem - wśród młodzieży zanotowano 150 takich przypadków.

W styczniu 2023 roku skierowane zostały wnioski o dostęp do informacji publicznej do komend wojewódzkich policji oraz do komendy głównej. Wynika z nich, że liczba przypadków prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia wynosi 2031.

Liczba prób samobójczych, które niestety zakończyły się zgonem wynosi sumarycznie 150 przypadków. Te dane to suma informacji z komend wojewódzkich, ponieważ Komenda Główna Policji nie udzieliła na ten temat informacji. Zamiast tego, z oświadczenia GrowSpace wynika, że wystosowana została prolongata, w której stwierdza się przedłużenie terminu udostępnienia danych do dnia 10 marca.

Te dane mogą się jeszcze nieznacznie zmienić z uwagi na okres statystyczny obowiązujący w danych Policji. Jego koniec przypada na 31 stycznia.

Zgodnie z danymi z jednostek Policji, najmłodsze osoby targające się na swoje życie były w przedziale wiekowym 7-12 lat. Takich sytuacji było np. 5 w województwie małopolskim oraz 7 w województwie dolnośląskim. Wiadomo, że 2 osoby w takim przedziale wiekowym zmarły. To przypadek województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Do najczęstszych przyczyn wskazywanych przez niektóre komendy należały problemy rodzinne, mobbing w środowisku szkolnym oraz zaburzenia psychiczne.

Jak mówi Paulina Filipowicz, psycholożka i aktywistka:

Zachowania samobójcze to zjawisko bardzo złożone. Specjaliści nie mają jednej prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie podejmują decyzję o odebraniu sobie życia. Na te tragedie wpływa wiele różnych czynników, m.in. zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wcześniejsze zachowania samobójcze u osoby lub w jej otoczeniu, przynależność do grupy mniejszościowej, problemy w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Musimy pamiętać, że dzieci i nastolatki nie ma jeszcze wypracowanych kompetencji do radzenia sobie w kryzysowych momentach. Dlatego to my, dorośli, rodzice, opiekunowie i opiekunki, nauczyciele i nauczycielki, ale również osoby sprawujące władzę, powinniśmy być stabilnym i empatycznym wsparciem, które ułatwi młodym ludziom wystarczająco już trudny okres dorastania.

Niedawno ruszyła petycja do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do Ministerstwa Zdrowia, którą przygotowali aktywiści ze wspomnianej organizacji Fundacja GrowSpace. Dotyczy ona wprowadzenia spójnego programu prewencji oraz postwencji suicydalnej.

Według niej, prewencja powinna zawierać takie elementy jak: psychoedukacja, obecność oraz dostępność psychologa w każdej szkole, szkolenia dla kadr pedagogicznych, tworzenie zespołów interwentów kryzysowych, system rozpoznawania i reagowania myśli samobójczych oraz wreszcie skuteczną postwencję.

Jak mówi jeden z aktywistów, Dominik Kuc:

Bardzo chcę podkreślić, że z szacunku do rodzin i ich bliskich nie będziemy wskazywać winnych. Każde działanie teraz jest, niestety, działaniem post-factum. Natomiast jako obywatele i obywatelki mamy prawo domagać się natychmiastowych działań resortów edukacji i zdrowia, aby zapobiec dalszym takim sytuacjom. Ministerstwa te dysponują środkami do tego, aby zapewnić dostęp specjalistów, tworzyć zespoły interwentów kryzysowych, wspomagać psychoedukację i wreszcie prowadzić postwencję, aby ograniczyć efekt Wertera.

Petycję można podpisać elektronicznie na stronie naszademokracja.pl.

Jeżeli znajdujecie się w kryzysie, macie myśli samobójcze lub znacie kogoś, kto może się targnąć na swoje życie, to możecie uzyskać pomoc, dzwoniąc na bezpłatną infolinię całodobowego Centrum Wsparcia, które działa pod numerem 800 702 222. Natomiast Fundacja Itaka prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem 22 654 40 41.