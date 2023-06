Brzmi to bardzo dziwnie, ale okazuje się, że jest całkiem sporo chętnych na takich zajęciach. W Japonii odbywają się lekcje uśmiechu i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, bo wielu ludzi przez pandemię i noszenie maseczek zapomniało, jak to się robi.

W Japonii uczą się uśmiechać. Ludzie zapomnieli, jak to się robi

Keiko Kawano to profesjonalna nauczycielka uśmiechu... tak, naprawdę istnieje taki zawód. Pracowała ona wcześniej jako prezenterka radiowa i ze swoimi nietypowymi lekcjami ruszyła w 2017 roku. Jej firma nazywa się Egaoiku, czyli Edukacja uśmiechu. Okazuje się, że lekcjami uśmiechu w tym roku jest zainteresowanych aż 4 razy więcej osób, niż rok temu. Jak podaje o2.pl, na zajęcia zgłaszają się nie tylko osoby prywatne, ale również całe firmy, które chcą w tej sposób polepszyć samopoczucie swoich pracowników.

Na taki stan rzeczy miała wpływ pandemia, przez którą ludzie nosili przez większość czasu maseczki i zapomnieli, jak się uśmiechać. Chociaż nakaz noszenia maseczek w Japonii został zniesiony w marcu, to wiele osób ukrywa dalej swój uśmiech pod maseczką.

Jak podaje o2.pl, jedna z ich uczestniczek, 20-letnia Himawari Yoshida postanowiła wybrać się na zajęcia, by z ładnym uśmiechem wejść na rynek pracy:

Nie używałam zbytnio mięśni twarzy podczas COVID, więc to dobre ćwiczenie.

Jak zatem wygląda uśmiech idealny? Najpierw należy się uśmiechnąć ustami, potem policzkami, a na samym końcu oczami. Na zajęciach uczniowie uśmiechają się do tabletu, który ocenia, czy robią to właściwie. Trudno uwierzyć, że takie lekcje są w ogóle potrzebne, ale pandemia wywróciła życie ludzi do góry nogami i chociaż powoli wracamy do stanu przed pandemią, to wiele rzeczy nigdy już nie będzie takich samych.