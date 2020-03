Pierwotnie okres kwarantanny zaplanowany był jedynie na dwa tygodnie, tj. do 25 marca. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że okres wzmożonej ostrożności i przykaz, aby nie wychodzić z domu, mogą zostać wydłużone. Przerwa od edukacji i normalnego trybu pracy placówek szkolnych może trwać co najmniej do połowy kwietnia i świąt Wielkanocnych, a może i dłużej?

W chwili obecnej oficjalny koniec roku szkolnego zaplanowany jest na piątek 26 czerwca. Jeśli bieżąca sytuacja się jednak utrzyma i okres kwarantanny zostanie wydłużony, czy możliwe jest, że rząd rozciągnie także okres zajęć? A tym samym skróci uczniom wakacje?

Czy wakacje 2020 mogą zostać skrócone?

Obecnie nie ma takich planów. Na temat takiej hipotetycznej sytuacji wypowiedział się prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, w niedawnej rozmowie ze znanym Youtuberem Blowkiem.

" Przerwa dwutygodniowa od szkoły może się wydłużyć. Nie ma teraz takich planów, by odrabiać lekcje w wakacje - powiedział w programie. "

Premier przypomniał także, że podobna sytuacja przerwania ciągłości nauczania miała miejsce w zeszłym roku, podczas strajku nauczycieli. Morawiecki dodał jednak, że sprawa nie wpłynęła na pierwotny termin matur, ani innych egzaminów, dlatego nie decydowano się na skrócenie okresu wakacji.

Jak będzie tym razem? Jedynie czas pokaże.

