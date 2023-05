Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Nie wiadomo, czy śmiać się, czy też nie, bo ta historia brzmi bardzo nieprawdopodobnie. Jak podaje The Guardian, cztery lata temu u wybrzeży Norwegii pojawił się waleń, który miał na sobie uprząż fotograficzną z napisem "Equipment St. Peterburg". Przez to pomyślano, że... to rosyjski szpieg. Tak, brzmi absurdalnie, prawda? Teraz zwierzę pojawiło się w Hunnebostrand, u południowo-zachodnich wybrzeży Szwecji.

Waleń jest rosyjskim szpiegiem? Zwierzę zauważono u wybrzeży Szwecji

Waleń został nazwany przez Norwegów w 2019 roku Hvaldimir. Został zauważony pierwszy raz w regionie Finnmark w Norwegii. Przez ostatnie 3 lata płynął w dół norweskiego wybrzeża. Ostatnio mocno przyspieszył i pojawił się u wybrzeży Szwecji.

Biolog morski z organizacji OneWhale, Sebastian Strand, wyznał, że nie wiadomo do końca, dlaczego zwierzę pojawiło się w tym rejonie. Jak cytuje wiadomosci.gazeta.pl:

To mogą być hormony, które popychają go do znalezienia partnerki. Albo może to być samotność, ponieważ białuchy są gatunkiem bardzo społecznym - może to oznaczać, że szuka innych białuch.

Waleń miał na sobie uprząż fotograficzną i przez napis "Equipment St. Peterburg" uważa się, że zwierzę mogło uciec z zagrody, gdzie było szkolone przez rosyjską marynatkę wojenną. Ciekawe, dlaczego Rosjanie nie zatarli śladów tego, że eksperymentują na zwierzęciu i założyli waleniowi uprząż, które ewidentnie wskazuje, że Rosjanie maczali w całej sprawie palce. Morze Barentsa jest strategicznym obszarem geopolitycznym i uważa się, że zwierzę mogło być szkolone, by monitorować ruchy zachodnich i rosyjskich okrętów podwodnych.

Norwescy biologowie usunęli uprząż ze zwierzęcia. Strona rosyjska przez ostatnie lata nie skomentowała sprawy walenia.