Wideo ze świętowania Argentyńczyków po wygranej Mundialu 2022 podbija sieć. Niesamowite nagranie

Argentyna świętowała mistrzostwo świata na ulicach. Niesamowite nagranie

Pojedynek między Francją a Argentyną w Mistrzostwach Świata 2022 był historycznie dobry. Obie drużyny zasługiwały na zwycięstwo, a Kylian Mbappe i Leo Messi do samego końca rywalizowali o to, kto powinien otrzymać statuetkę za zawodnika meczu. Wynik po dogrywce wynosił 3:3, więc doszło do karnych, które dość pewnie wygrali reprezentanci południowoamerykańskiego kraju.

Mówi się, że w niektórych krajach piłka nożna jest traktowana jak religia i definitywnie Argentynę można do tej listy dopisać - a przynajmniej tak wnioskujemy po wideo, które trafiło do sieci krótko po zwycięstwie Albicelestes w finale Mundialu.

W nim widzimy, jak kibice w Buenos Aires wyszli na ulice, by świętować zwycięstwo swojej drużyny w Mistrzostwach Świata. Były tańce, śpiewanie, dobra zabawa i gorąca atmosfera, a to wszystko zarejestrował dron, który przeleciał kilkaset metrów, rejestrując historyczny materiał. Całość wygląda nierealnie i na pierwszy rzut oka mogliśmy pomylić to z animacją wykonaną przez utalentowanych artystów graficznych.

Materiał szybko podbił Twittera i podzielił się nim m.in. Gary Lineker, były angielski piłkarz, a obecnie ekspert BBC. Zobaczcie materiał poniżej:

Według raportów lokalnej policji, podczas fety na ulicach Buenos Aires było około miliona osób, a prezydent kraju ogłosił 20 grudnia 2022 roku święto narodowe i wolne od pracy, by rodacy mogli przywitać Messiego i spółkę w Argentynie.