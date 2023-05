ChatGPT pomógł mężczyźnie wygrać na loterii

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą mnóstwo potencjalnych zagrożeń, ale trzeba przyznać, że w swojej wczesnej fazie rozwoju ma też sporo plusów. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, ludzkość zaczęła ją wykorzystywać do drobnych zadań związanych z edukacją, czy pracą, a niektóre kreatywniejsze osoby proszą ChatGPT o nieco bardziej wysublimowane projekty.

Jednym z nich jest Patthawikorn Boonrin z Tajlandii, który twierdzi, że korzystał z usługi od OpenAI do generowania liczb do tego, by wygrywać na loterii. Mężczyzna opublikował serię materiałów na TikToku, gdzie opisał swój proces, korzystając z ChatuGPT, który za pomocą prostej arytmetyki pomógł mu w wygraniu kilkuset złotych.

Boonrin zadał więc kilka pytań z zakresu przedmiotowej loterii, a następnie podał chatbotowi cyfry, które wygrały w kilku poprzednich wygranych. Mężczyzna następnie wykorzystał zasugerowane liczby wygenerowane przez ChatGPT do wypełnienia kuponu i dzięki temu ciąg 57, 27, 29 i 99 przyniósł mu równowartość 59 dolarów. Zawsze coś.

Mężczyzna zapowiedział lokalnym mediom, że nie zamierza rezygnować z pomocy ChatuGPT. Wyjaśnił, że nie jest to pierwszy raz, kiedy chatbot pomógł mu w wygraniu kasy na loterii, a także dodał, że program od OpenAI powiedział mu, że wygrana była kwestią szczęścia.

Boonrin planuje opowiadać o swoich doświadczeniach z wykorzystaniem ChatGPT do generowania liczb loterii na TikTok. Tutaj możemy spokojnie założyć, że jeżeli mężczyzna wygra większą sumę, to zainteresuje się nim znacznie więcej osób. Co więcej, ludzie zaczną korzystać z jego metod, a to prawdopodobnie zmusi do dialogu między właścicielami gier liczbowych z twórcami ChatuGPT. Czyżby sztuczna inteligencja miała namieszać w świecie hazardu?

ChatGPT szybko zdobył ogromną popularność i chociaż instytucje, takie jak uczelnie wyższe zakazały wykorzystywania chatbota AI z oczywistych względów, to inne branże zaakceptowały technologię. Twittera i Instagrama zalały dzieła sztuki wygenerowane przez AI, dziennikarze zaczęli korzystać z usługi do realizowania bardziej mozolnych tekstów, a także inżynierowie i ludzie z branży technologicznej używają usługi OpenAI do przeprowadzania obliczeń.