Wygrała w Lotto miliard złotych! Przez jeden błąd nie dostała ani grosza

Na loterii w Wielkiej Brytanii doszło do olbrzymiej kumulacji – można było wygrać zawrotne 182 miliony funtów, czyli niemal miliard złotych. Choć szansa na wygraną jest niezwykle niska, nie przeszkadza to ludziom marzyć o takiej kwocie, która niewątpliwie może odmienić życie każdego człowieka (nie liczymy tu tylko Jeffa Bezosa). Co jest jednak jeszcze mniej prawdopodobne niż wygranie na loterii? Skreślenie poprawnych liczb i niewygranie ani złamanego pensa. Do takiego wydarzenia doszło we wschodniej Anglii, w miejscowości Hertfordshire, gdzie rozegrał się dramat 19-letniej kobiety.

Historię opisuje brytyjski tabloid „The Sun”. 19-letnia Rachel Kennedy wraz z jej 21-letnim partnerem skreślali od kilku tygodni te same liczby. Pewnego dnia, te numery zostały wylosowane. Euforia młodej niedoszłej miliarderki została jednak ukrócona na przestrzeni jednej rozmowy telefonicznej z przedstawicielami loterii.

Wygrała niemal miliard złotych, nie dostała ani pensa. Wystarczy jeden prosty błąd

Rachel Kennedy dowiedziała się o wylosowaniu jej liczb z aplikacji. Wówczas zadzwoniła do swojego chłopaka, aby poinformować go o tej wspaniałej nowinie, a następnie do przedstawicieli Lotto EuroMillions. Wówczas dowiedziała się, że choć te liczby były prawidłowe, nie dostanie od nich ani funta, ani funta kłaków. Dlaczego?

Wszystko przez jeden prosty błąd 19-latki, a właściwie jej niedopatrzenie.

Tak, liczby były prawidłowe, ale nie miałaś środków na koncie, aby zapłacić za kupon, więc płatność nie przeszła

- relacjonuje rozmowę z totalizatorem Rachel Kennedy.

Pękło mi serce, gdy człowiek przez telefon powiedział, że wcale nie kupiliśmy kuponu. Już wyobrażałem sobie nasz wymarzony dom i wymarzony samochód

- powiedział partner kobiety w rozmowie z „The Sun”.

Morał jest prosty – pamiętajcie, żeby zapłacić za los na loterii, jeśli chcecie na niej wygrać.