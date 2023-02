Zadebiutowała gra Hogwarts Legacy. O czym opowiada i czy warto w nią zagrać?

Hogwarts Legacy już dostępne

10 lutego (albo 7, jeśli zamówiliście wersję Deluxe) 2023 roku zadebiutowała w końcu wyczekiwana gra Hogwarts Legacy. Na pierwszy rzut oka fani Nastoletniego czarodzieja czekali na taką produkcję od 20 lat - mamy w niej bowiem otwarty świat, w którym zwiedzamy Hogwart i jego mniej lub bardziej mroczne okolice, uczęszczamy na lekcje Obrony przed czarną magią czy Transfiguracji, bierzemy udział w szkolnych wydarzeniach, a także poznajemy tajemnice związane ze starożytną magią.

Lub jak też opisują sami twórcy:

Dziedzictwo Hogwartu to wciągająca gra akcji RPG z otwartym światem, który po raz pierwszy pojawił się w książkach o Harrym Potterze. Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Teraz możesz przejąć kontrolę nad akcją i być w centrum własnej przygody. Dziedzictwo jest w twoich rękach.

Oglądaj

I chociaż proces tworzenia Hogwarts Legacy był dość skomplikowany, a Avalanche po drodze zaliczyło sporo przeszkód i opóźnień, to gra trafiła w końcu do recenzentów, a potem też i do klientów. Tutaj sceptycy zostali mocno zaskoczeni, ponieważ w obu kategoriach produkcja zdobywa naprawdę dobre oceny - na Metacritic ma wynik po 87/100 (uśredniając wyniki z PS5, PC i Xboksów Series X) zarówno od krytyków, jak i fanów.

Sam miałem przyjemność zagrać w produkcję przez 3-4 godziny i chociaż nie jest to recenzja, to Hogwarts Legacy wciąga jak bagno od samego początku, zachwycając klimatem Hogwartu, ilością dostępnych zaklęć, zagadek, wielkością i wyglądem świata przedstawionego i muzyką, a jedyne czego można się przyczepić, to scenariusza, który mocno zwalnia po świetnym intrze.

Jednak tak jak wspomniałem - to odczucia po zaledwie kilku godzinach przygód, które mogą ulec zmianie. Patrząc jednak na inne recenzje widać, że w swoim osądzie nie jestem osamotniony, a Hogwarts Legacy jest spełnieniem marzeń dla gamingowych fanów czarodziejskiego świata J.K. Rowling.

Produkcja jest już dostępna na PC, PS5 i Xboksy Series X/S. Planowane są również wersje na PS4, Xboksy One oraz Nintendo Switch - te mają zadebiutować w kwietniu.