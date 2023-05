Zaskakująco dużo facetów siada do oddania moczu. Co to może oznaczać?

Faceci stoją podczas sikania - taki jest stereotyp (i po to w męskich toaletach są pisuary). Według nowych badań, okazuje się jednak, że coraz więcej mężczyzn woli usiąść do oddawania moczu.

Zaskakująco dużo facetów lubi siadać do oddawania moczu

Nowa sonda przeprowadzona przez portal YouGov przedstawiła wyniki badań na mężczyznach z 13 krajów, których zapytano się o ich toaletowe zwyczaje. Jak się okazało duża część z nich lubi usiąść podczas oddawania moczu.

Na pierwszym miejscu znaleźli się Niemcy - tam aż 62% ankietowanych wolało usiąść do robienia "jedynki". Dla porównania w Australii było ich już "zaledwie" 39%. Wysoko w zestawieniu byli Szwedzi (50%), a zestawienie zamykali Brytyjczycy (24%, najniższy odsetek w Europie) oraz Meksykanie, których zaledwie 6% wolało usiąść do oddawania meczu.

49% ze starszych Niemców (powyżej 55 roku życia) siada do sikania zawsze w porównaniu do zaledwie 28% w przypadku facetów w wieku 18-34 lat. W Wielkiej Brytanii jest natomiast odwrotnie.

Całe to badanie wzięło się natomiast z tego, że dziennikarz Sam Wollaston wyzwał publicznie YouGov za to, że nie przebadali nigdy, ilu Brytyjczyków siada do oddawania moczu. Z jego własnych badań (pytał znajomych) wyniknęło, że jego kumple (w większości po pięćdziesiątce) wolało stawać:

Zawsze stali. Faceci stoją, kobiety siadają. I nie - nie leci nic na podłogę (zapewniam was jednak, że kłamią).

Co ciekawe, już w 2020 roku sonda w Japonii pokazała, że aż 70% Japończyków siada do oddawania moczu. Ciekawe jaki wpływ na to ma fakt, jak bardzo zaawansowane potrafią być toalety w Kraju Kwitnącej Wiśni (no i też ile osób rozleniwiło się przez lockdown).

Jeżeli jednak chcielibyście usiąść do załatwiania sprawy, a nie chcecie być oceniani, to zawsze istnieje medyczne wytłumaczenie - badacze z Leiden University Medical Centre stwierdzili, że siedząc szybciej i dokładniej opróżniamy pęcherz. To nie tylko przeciwdziała wielu potencjalnym chorobom, ale ma również pozytywne skutki dla tych, którzy mają problemy z układem moczowym lub przerost prostaty.