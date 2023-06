Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Natura nie przestaje nas zadziwiać. Chociaż wydawać by się mogło, że widzieliśmy już wszystko i wszystko wiemy o przyrodzie, to okazuje się, że nadal potrafimy się pozytywnie zaskoczyć. Zdjęcie uroczej ćmy stało się hitem internetu. Kto by mógł pomyśleć, że niepozorne fotografie małego owada mogą wywołać tyle emocji.

Zdjęcie ślicznego owada podbija sieć: "Czy to nowy Pokemon?" [FOTO]

Internauta Lahiru Perera postanowił podzielić się w sieci zdjęciem owada, który zawitał do jego ogrodu. Na grupie "Weird, Fantastic and Odd Things" na Facebooku zamieścił zdjęcie puchatej, żółtej ćmy, która dosłownie wygląda jak z bajki. Pod postem pojawiło się ponad 200 komentarzy zachwyconych internautów, którzy nie mogli uwierzyć w to, co widzą.

Jeden z komentarzy brzmiał:

To takie urocze! Mój syn zajrzał mi przez ramię i zapytał: "Mamo, czy to nowy Pokemon?"

Na fotografii widzimy Dryocampa rubicunda, ćmę klonową, która występuje we wschodniej części Stanów Zjednoczonych oraz w obrębie sąsiadujących rejonów Kanady i zamieszkuje lasy liściaste. Jej popularna nazwa wiąże się z tym, że larwy tej ćmy żerują głównie na drzewach klonowych.