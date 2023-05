Zmarł we własnym mieszkaniu. Zwłoki odkryto dopiero po 6 latach

Szokujące odkrycie w okolicach Manchesteru. Pracownicy firmy energetycznej zostali zmuszeni do otwarcia zamkniętego mieszkania. Na miejscu znaleźli szczątki nieżyjącego od 6 lat mężczyzny.

Szokujące odkrycie. Przez 6 lat jego zwłoki nie zostały znalezione

Jak podaje Daily Mail, na przedmieściach Manchesteru odkryto przykrą tajemnicę - mężczyzna miał nie żyć od 6 lat, a jego zwłoki zostały odkryte dopiero teraz.

Robert Alton zmarł najprawdopodobniej w maju 2017 roku, ale jego "szkieletowe" zwłoki zostały odnalezione dopiero w marcu 2023 roku, kiedy to na miejscu pojawili się przedstawiciele firmy energetycznej, którzy mieli przeprowadzić test na wyciek gazu.

Właściciele budynku, w którym mieszkał Alton, dostali sądowe wezwanie do przeprowadzenia testów. Do tego doszło 9 marca 2023 roku. Przedstawiciele firmy dostali się do mieszkania za pomocą szlifierki kątowej, gdzie od razu w oczy rzucił im się stos nieotwartych listów, który miał 50 centymetrów wysokości.

Zwłoki Altona znaleziono na korytarzu na piętrze.

Detektyw Dominic Beaver z Greater Manchester Police poinformował, że sąsiedzi nie widzieli nikogo w mieszkaniu od co najmniej 5 lat. Na miejscu znaleziono otwartą gazetę, która trafiła do sprzedaży 4 maja 2017 roku. Na niej leżały okulary do czytania. Zlokalizowano również przeterminowane jedzenie.

Policja nie znalazła niczego, co sugerowałoby, że w śmierć Altona był ktoś zamieszany. Czynsz był natomiast pokrywany przez zasiłek socjalny, dlatego też nikt wcześniej nie pojawił się w domu zmarłego.

Kryminolodzy z policji w Manchesterze nie potrafili ustalić jasnej przyczyny śmierci ze względu na to, w jakim stanie były zwłoki. Stwierdzili jednak, że najprawdopodobniej zmarł w maju 2017 roku (co sugerowała chociażby wspomniana znaleziona gazeta).