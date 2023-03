Znana aktorka z filmów dla dorosłych Angela White prawie zginęła na planie? Trafiła do szpitala

Z cyklu: zawód aktora to nie rurki z kremem - i to niezależnie od tego, w jakich kategoriach się specjalizują. Angela White niedawno opowiedziała dość szczegółowo o nieprzyjemnej sytuacji ze swojej kariery.

Angela White opowiedziała o swoim wypadku na planie filmu porno

W 2013 roku znana aktorka porno Angela White trafiła nagle do szpitala. Australijce pogorszył się stan zdrowia podczas kręcenia 60-minutowej sceny z Keiranem Lee, przez co powstała legenda, jakoby to seks z aktorem sprawił, że White pękł wyrostek robaczkowy.

Niedawno Angela White gościła u Glenny'ego Ballsa w podcaście Only Stans od Barstool Sports, w którym porozmawiała szczerze na temat swojego pobytu w szpitalu. Aktorka wyjaśniła, że chociaż faktycznie trafiła do szpitala i miała problemy z wyrostkiem, to nie było to spowodowane nagraniami z Keiranem Lee:

Właściwie mój wyrostek nie pękł. Ale to prawda, że miałam zapalenie wyrostka i musiałam przejść operację, podczas której mi go wycięli.

Tak jak wspomnieliśmy, potwierdziła też, że za pogorszenie się stanu jej zdrowia wcale nie odpowiadał partner, z którym nagrywała. Skomplementowała jednak Keirana Lee:

Nie było żadnych medycznych dowodów, które wskazywałyby na to, że to jego wielki k*tas przestawił mi organy. Mogę jednak powiedzieć, że faktycznie Keiran potrafi dotknąć organy, które nie powinny być dotykane przez penisa.

Cały podcast, który w gruncie rzeczy jest całkiem interesującą rozmową o kulisach branży z absolutną legendą, znajdziecie poniżej: