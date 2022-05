Dni dziecka w Antyradiu!

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Nie tak całkiem dawno temu, w nie tak całkiem odległej galaktyce…

...w głowach dwóch trójmiejskich fanów gier planszowych zrodził się pomysł popularyzowania ich największego hobby. Tak zaczęła się historia jednej z największych firm w polskiej branży gier. Rebel powstał w 2003 roku jako niewielki sklep z siedzibą w gdańskiej piwnicy, gdzie kilkoro planszówkowych fantatyków sprowadzało, udostępniało i sprzedawało najpopularniejsze tytuły. Dziś, 19 lat później, posiadając kilkanaście tysięcy gier w ofercie, Rebel jest największym i najstarszym sklepem hobbystycznym w Polsce. Każdego dnia obsługuje setki zamówień od fanów nowoczesnych gier planszowych oraz fabularnych z całego kraju. Dzięki magazynowym Bohaterom słynie z błyskawicznej realizacji i pancernego pakowania gwarantującego, że gry dotrą do każdego w nienaruszonym stanie. Firma tłumaczy, wydaje, sprowadza, opisuje i pakuje coraz to nowe tytuły, by zadowolić nawet najbardziej wymagających maniaków planszówek. I wciąż ma ogromną frajdę z tego, co robi! Oczywiście profile firmy znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie! Jeśli chcecie być na bieżąco z wiadomościami o promocjach i planszówkowych wydarzeniach, to koniecznie zaobserwujcie! Co kilka tygodni firma przygotowuje również specjalny newsletter, na który można zapisać się tutaj. Oprócz ciekawych informacji, znajdą się tam również kody rabatowe! Gdzie szukać produktów Rebel? Oprócz sklepu internetowego, firma ma również sklep lokalny, stacjonarny, w którym fani gier z Trójmiasta mogą poznać najnowsze tytuły i odkryć najlepsze hobby na świecie. Koniecznie odwiedźcie go przy okazji wizyty w Gdańsku!