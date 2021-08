REGULAMIN KONKURSU „ANTYRADIO ZDRÓJ”

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „ANTYRADIO ZDRÓJ” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743l.500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradia w dniach od 2 sierpnia 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku w godzinach 15.00 – 17.00, podczas programu na antenie Antyradia (dalej „Program) (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się 5 (słownie: pięć) rund (dalej „Runda”). Każdorazowo Runda składać się będzie z zapowiedzi oraz finału (dalej „Finał”), który odbędzie się w Programie.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1.Nagrodą w Konkursie jest:

a) Nagroda w postaci vouchera do zrealizowania w hotelu Radisson Szklarska Poręba o wartości 2.000 zł brutto. Voucher do wykorzystania w terminie do dnia 23.12.2021 roku na usługi noclegowe, gastronomiczne oraz spa&wellness dostępne w ofercie hotelu zgodnie ze specyfikacją opisaną na voucherze, po wcześniejszej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc. (dalej „Nagroda I stopnia ”). Organizator w Czasie trwania konkursu przyzna 1 Nagrodę I stopnia;

b) Nagroda w postaci zestawu gadżetów z logotypem Antyradia (dalej „Nagroda pocieszenia”). Organizator w Czasie trwania konkursu przyzna 5 Nagród pocieszenia według poniższego harmonogramu:

W dniu 2 sierpnia 2021 roku Nagroda pocieszenia w postaci zestawu w skład którego wchodzi: koszulka oraz czapeczka z logotypem Antyradia;

W dniu 3 sierpnia 2021 roku Nagroda pocieszenia w postaci zestawu w skład którego wchodzi: płyta Cd, powerbank oraz smycz z logotypem Antyradia;

W dniu 4 sierpnia 2021 roku Nagroda pocieszenia w postaci zestawu w skład którego wchodzi kubek oraz mały głośnik z logotypem Antyradia;

W dniu 5 sierpnia 2021 roku Nagroda pocieszenia w postaci zestawu w skład którego wchodzi bluza i pin z logotypem Antyradia;

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Nagroda pocieszenia w postaci zestawu w skład którego wchodzi: koc z logotypem Antyradia oraz płyta Cd.

2. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

3. W razie niemożliwości realizacji Nagrody przez zwycięzcę w wyniku okoliczności niezależnych od Organizatora Konkursu tj. w przypadku:

a) upadłości bądź likwidacji podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

b) zaprzestania bądź zawieszenia prowadzenia działalności przez podmiot dostarczający usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

c) śmierci podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Nagrody,

e) zmiany przepisów prawa uniemożliwiających realizację Nagrody,

4. Organizator Konkursu zapewni zwycięzcy nagrodę o tożsamych lub zbliżonych parametrach, w sposób uzgodniony ze zwycięzcą. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody w pieniądzu. Jednocześnie w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie termin realizacji Nagrody może ulec zmianie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

W każdej Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: „Zapowiedź”). W każdej Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu i wskazuje zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Warunkiem uczestnictwa w Rundzie jest dodzwonienie się pod numer podany przez prowadzącego. Dodzwonienie się każdorazowo oznacza, nawiązanie skutecznego połączenia telefonicznego z przedstawicielem Organizatora, co oznacza odebranie przez przedstawiciela Organizatora połączenia telefonicznego. Wykonanie połączenia telefonicznego skutkiem którego wykonujący połączenie uzyska sygnał poczty głosowej, sygnał automatycznej sekretarki, sygnał zajętości, brak sygnału lub sygnał wolnej linii telefonicznej nie stanowi w myśl opisywanej definicji dodzwonienia się.

4. Osoba, która się dodzwoni staje się uczestnikiem Rundy (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.

5. W Rundzie w dniu 2 sierpnia 2021 roku pierwsze dwie osoby które dodzwonią się pod wskazany numer wchodzą do Finału i przystępują do gry (dalej „Gra”). W każdej kolejnej Rundzie, tj. Rundach w dniach 3,4,5 i 6 sierpnia 2021 roku pierwsza osoba, która dodzwoni się pod wskazany numer wchodzi do Finału i przystępuje do Gry. Każdorazowo w Grze bierze udział dwóch Uczestników.

6. Podczas każdej Gry prowadzący Program zadaje pytania (dalej „Pytanie”). Uczestnicy odpowiadają na Pytania w kolejności w której zgłoszą się do odpowiedzi. Zgłoszenia do odpowiedzi uczestnik Gry dokonuje poprzez powiedzenie swojego imienia. Na udzielenie odpowiedzi na Pytanie każdorazowo Uczestnik ma 5 sekund (dalej „Odpowiedź”). Za prawidłową Odpowiedź każdorazowo Uczestnik Gry otrzymuje 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi lub nieudzieleniu jej punkt otrzymuje drugi uczestnik danej Gry. W dniach 2,3,4 i 5 sierpnia 2021 roku Uczestnik Gry, który jako pierwszy otrzyma 2 punkty wygrywa daną Grę oraz przechodzi do kolejnego Finału, jako jeden z Uczestników kolejnej Gry. Uczestnicy, którzy odpadną z Gry w dniach 2,3,4,5 i 6 sierpnia 2021 roku otrzymująNagrodę pocieszenia zgodnie z terminarzem wskazanym w pkt D.1b) Regulaminu. W Grze dnia 6 sierpnia 2021 rokuUczestnik, który jako pierwszy otrzyma 2 punkty wygrywa daną Grę i otrzymuje Nagrodę I stopnia. W przypadku gdy Uczestnicy Gry zgłoszą się do odpowiedzi jednocześnie, a prowadzący nie będzie w stanie wskazać, któremu z nich przypada pierwszeństwo odpowiedzi, prowadzący zada kolejne pytanie.

7. Uczestnicy, którzy w wyniku Gry przejdą do kolejnych Finałów zobowiązują się do bycia dostępnym pod podanym przez nich numerem telefonu w kolejnym dniu, po Grze w której brali udział od godz. 15.00 do godz. 17.00.

8. Podczas każdego Finału w dniach 3,4,5 i 6 sierpnia 2021 roku przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem, który w poprzednim dniu wygrał Grę. W celu uzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z uwagi na jego zajętość, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem po wybraniu numeru, przedstawiciel Organizatora podejmie drugą i ostatnią próbę połączenia się z tym Uczestnikiem. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z innych przyczyn niż wskazane w zdaniu poprzedzającym np. włączenie się poczty głosowej lub sygnału faksu, komunikat abonent poza zasięgiem, nieodebranie połączenia w czasie 5 sygnałów, zakłócenia uniemożliwiające nawiązanie rozmowy oraz innego rodzaju okoliczności uniemożliwiające rozmowę z Uczestnikiem, dojdzie do przerwania połączenia z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub też w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym drugie połączenie nie będzie możliwe, przedstawiciel Organizatora wskaże, że Uczestnikami kolejnej Gry zostaną pierwsze dwie osoby, które dodzwonią się na znak prowadzącego zgodnie z pkt. E.4 Regulaminu i wejdą do Finału.

9. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca nagrody, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Antyradia lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Antyradia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Antyradia w Programie w trakcie trwania Konkursu.

11. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do każdego zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni roboczych od Finału w którym zwycięzcy została przyznana nagroda, z prośbą o podanie informacji niezbędnych do wydania nagrody i dokonania niezbędnych zgłoszeń administracyjnych.

12. W przypadku przyznania nagrody jej zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości tej nagrody w pieniądzu, ani o zmianę na inną nagrodę.

F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody wydaje Organizator w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu, odpowiednio:

a) Nagrody I stopnia zostaną przesłane w formie elektronicznej poprzez wiadomości e-mailowe;

b) Nagrody pocieszenia zostaną przesłane przesyłkami kurierskimi lub przesyłkami pocztowymi o formie wydania tych nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski.

2. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres antyradio@antyradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

4. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami.

7. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.antyradio.pl.

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 , adres e-mail: antyradio@antyradio.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie/dostarczenie Nagrody, publikacja głosu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia Nagrody, publikacji głosu zwycięzcy Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.