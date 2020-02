3 Doors Down na koncercie w Polsce

3 Doors Down, autorzy takich hitów jak „Kryptonite”, „When I’m Gone” czy „Here Without You” po 7 latach wracają do Polski! Będzie to zarazem pierwszy od 17 lat klubowy koncert Amerykanów w naszym kraju, którzy w czerwcu zawitają do Warszawy w ramach europejskiej trasy świętującej dwudziestolecie wydania sześciokrotnie pokrytego platyną debiutu zespołu – The Better Life.

Koncert w Polsce odbędzie się w warszawskiej Progresji 23 czerwca 2020 roku. Bilety na wydarzenie można nabywać w cenach od 169zł do 200zł na stronie biletonat.pl oraz na oraz eBilet, Eventim, Going, Empik bilety i w salonach Media Markt.