Największy w Polsce zlot kultowych amerykańskich samochodów, American Cars Mania, już za miesiąc we Wrocławiu. Od 24 do 26 czerwca na Tarczyński Arena Wrocław zobaczymy tysiąc pojazdów zza oceanu – w tym setki oryginalnych aut z XX wieku (od lat 30. do 90.).

American Cars Mania. Klasyki motoryzacji przyjadą do Wrocławia

Wśród pojazdów, które przyjadą na American Cars Mania znajdzie się m.in. Jeep Willys MB z 1942 r., Chevrolet Corvette z 1978 r., Cadillac Deville z 1979 r., Ford Mustang z 1964 r., Mercury Cyclone GT z 1970 r., Dodge Challenger z 1970 r., Pontiac Boneville z 1967 r. czy Cadillac Fleetwood z 1989 r.

Mariusz Wypychowski, organizator American Cars Mania, tak wypowiada się na temat imprezy:

Być może będzie to jedna z niewielu okazji w życiu, żeby zobaczyć te cuda niewspółczesnej techniki na własne oczy. Bez wątpienia samochody lat 60. czy 70. miały specyficzną duszę, którą doceniają nie tylko petrolheadzi. To przecież właśnie te auta widzieliśmy w „Bullicie”, „Znikającym punkcie” czy „Blues Brothers”

American Cars Mania odbędzie się już po raz dziewiąty. To doroczny międzynarodowy zlot pojazdów amerykańskich, któremu towarzyszą atrakcje, nie tylko dla osób, którzy lubią amerykańskie auta. American Cars Mania to jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie.

Fot. materiały prasowe

Oprócz wystawy unikatowych pojazdów i spotkania miłośników motoryzacji, na uczestników czeka:

strefa pojazdów specjalnych tj. policyjnych i wojskowych,

konkurs na najmocniejszy pojazd zlotu, który będzie przeprowadzony na mobilnej hamowni,

konkurs palenia gumy,

Muzeum Amerykańskiej Motoryzacji,

możliwość wzięcia udziału w wyborach Miss Pin Up,

konkursy z nagrodami.

Dodatkowo podczas imprezy barber Mario Mayer z zespołem podejmie spektakularną próbę pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu na czas, który do tej pory należy do Australijczyków. Chętni, którzy chcą pomóc w ich „pobiciu” proszeni są o kontakt z Mario Mayere.

Zlotowicze pomagają hospicjum

Na imprezie w tym roku nie zabraknie także ludzi o wielkim sercu, ponieważ organizatorzy nawiązali współpracę z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci na rzecz którego w czasie imprezy odbędzie się wielka akcja charytatywna.

Więcej informacji na temat międzynarodowego zlotu samochodów amerykańskich we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej americancarsmania.pl