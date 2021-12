Antyradio patronem medialnym OFF Festival 2022

Patronat nad przyszłoroczną edycją OFF Festival 2022 objęło Antyradio.

Porzućcie codzienność, wyrzeknijcie się ciszy, zatraćcie się w muzyce – to przesłanie przyszłorocznej, 15. już edycji OFF Festivalu Katowice. Artur Rojek, założyciel i dyrektor artystyczny festiwalu ujawnił przyszłoroczny line-up w spocie, w którym wciela się w rolę psychodelicznego guru. W Katowicach zagrają: Metronomy, Rina Sawayama, Molchat Doma, Q, Altin Gün, Dry Cleaning i DJ Seinfeld. OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia 2021. Sprzedaż biletów trwa.

Artur Rojek tak wypowiedział się na temat OFF Festival 2022:

Bardzo szanujemy naszych fanów dlatego co roku staramy się zapewnić im taki program, żeby wyjeżdżając z OFF-a czuli się duchowo nakarmieni i zainspirowani. Przyszłoroczna edycja jest dla nas wyjątkowa, po pierwsze dlatego, że jest jubileuszowa, a po drugie dlatego, że wracamy po czy też w trakcie pandemii. Chcemy, żeby uczestnicy festiwalu poczuli się tak jak kiedyś w najlepszym sklepie z płytami, czy jakby teraz trafili na playlistę, której nie chcą przestać słuchać. Staramy się, żeby poza muzyką na tej playliście znalazły się też inne doświadczenia i doznania. Dlatego będziemy rozszerzać naszą ofertę literacką, a sam festiwal tak jak zawsze będzie bardzo ekologiczny.

OFF Festival Katowice od 15 lat stawia na różnorodność. Wydarzenie ma na celu zapewnienie uczestnikom doświadczeń daleko wychodzących poza definicję dobrej zabawy.

Bilety na OFF Festival Katowicie 2022 można kupić na stronie off-festival.pl. Karnety z lat 2020 i 2021 będą ważne również w przyszłym roku. Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.