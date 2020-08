Artur Rojek wraca do koncertowania

Koncerty Artura Rojka w ramach trasy “Kundel” z powodu wybuchu epidemii COVID-19 nie odbyły się w pierwotnie planowanych terminach. Artysta wraca do przerwanej trasy koncertem we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, 3 września.

Ostatnie bilety można kupić na stronie ebilet.pl.

Artur Rojek nie kryje podekscytowania nadchodzącymi występami:

" Bardzo się cieszę, że już we wrześniu wracamy na trasę "Kundel”. Koncerty, które w jej ramach udało nam się zagrać w marcu przed wybuchem epidemii, rozbudziły w nas taki apetyt na granie, że mamy teraz ogromny zapas energii na jesień! Do zobaczenia za kilka dni! Nie mogę się doczekać spotkania z Wami. "

Podczas koncertów będzie można usłyszeć repertuar z nowego albumu, jak również znane przeboje z poprzednich wydawnictw Artura.

W wyniku zmian odnośnie imprez masowych i koncertów konieczne jest zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami, zatem tego koncerty nie mogą przyjąć kompletu publiczności.

Wobec tego w planowanym dniu koncertu organizowane są dwa wydarzenia, podczas których zachowane zostaną odstępy pomiędzy uczestnikami a maksymalne wypełnienie miejsc na widowni nie przekroczy 50%. Koncert w dniu 3 września jest podzielony po równo na dwa wydarzenia w godzinach 18:00 i 20:30.

Podczas realizacji koncertów bezwzględnie będą przestrzegane wszystkie procedury sanitarne, by zapewnić wszystkim maksymalny poziom bezpieczeństwa. Wchodząc na wydarzenie uczestnicy będą musieli zachować odstęp w kolejce. Przy wejściu zostanie im zmierzona temperatura, a warunkiem koniecznym do uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zdrowotnej, wysyłanej bezpośrednio do nabywców biletów przez serwis eBilet.pl na adres podany przy zakupie.

Na sali wydarzenia uczestnicy będą zapełniać salę wg wcześniej zarezerwowanych miejsc w sposób szachownicy (tj. jedno miejsce odstępu od siebie) oraz obowiązkowo muszą być w maseczkach.

Wszystkie te zabiegi mają na celu bezpieczne przeprowadzenie koncertu, tak, by zarówno fani jak i artyści mogli cieszyć się z powrotu do koncertowania.