Avalon Extreme Ice Drift Sweden 2021

W pierwszych dniach marca zespół Avalon Extreme Racing uda się na motorsportową wyprawę do Sälen w północnej Szwecji. Co ich czeka? Zamarznięte jezioro, pół metra lodu, 15 stopni mrozu, trzy tory o łącznej długości 13 km i wiele godzin pracy, treningu i rywalizacji. W skład ekipy Avalon Extreme Racing, realizującej ideę „Prawdziwy sport jest jeden” wchodzą: Sebastian Luty – uznany kierowca wyścigowy na co dzień startujący w formule Time Attack na szybkich, płaskich torach, a przy tym prawdopodobnie jedyny sparaliżowany w 95% kierowca wyścigowy na świecie oraz Maciej "Maney" Manejkowski, gwiazda polskiej sceny Rallycross, v-ce Mistrz Polski w tej formule w roku 2020. Prawdziwą gwiazdą teamu jest także Hooligan - Hyundai i20 WRC Proto, jedyne auto wyścigowe na świecie, prowadzone za pomocą 2 joysticków.

Zespół musi pokonać drogę ponad 2000 kilometrów w jedną stronę, aby dotrzeć do tafli zamarzniętego jeziora Södra Lötsjön o powierzchni ponad 180 km2 w północnej Szwecji, w pobliżu miejscowości Sälen. Lód, którego półmetrowa grubość sprawdzana jest specjalnymi odwiertami, jest specjalnie szczotkowany i rzeźbiony w trzy duże tory rajdowe, dające ekstremalne warunki jazdy w zapierającym dech otoczeniu.

Fot. foto: materiały prasowe

Sebastian Luty komentuje:

Minimum przyczepności, a przy tym zawrotna prędkość. Jedziemy bokiem na lodzie z prędkością 150 km/h. To warunki, które wymagają od każdego kierowcy maksimum koncentracji. Zamarznięta tafla jeziora jest idealna do treningu, bo nie ma bandy, w którą można uderzyć.

W Ice Drift Sweden 2021 mogą wziąć udział profesjonalne ekipy motorsportowe ścigające się samochodami rajdowymi z kolcowanymi oponami (400 kolców o długości 1 cm na jednej oponie). Na miejscu odbędą się treningi przygotowujące zespoły do sezonu 2021, testy zastosowanych w pojazdach rozwiązań, jazdy pokazowe oraz elementy rywalizacji na lodzie. Przewidziane są również dodatkowe atrakcje, takie jak zimowa jazda nocą, rajdowy OES, czyli wyścig na leśnej, ośnieżonej, zamkniętej drodze oraz Ice Rally Cross, czyli wyścigi równoległe na wytyczonym torze.

Na lodzie powstanie efektowne miasteczko rajdowe. Załogi wjadą na teren kamperami, przyczepami i busami serwisowymi, budując zaawansowane zaplecze dla zmagań motorsportowych.Wszystko odbywa się pod okiem profesjonalistów, z uwzględnieniem rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.

W myśl hasła „Prawdziwy sport jest jeden” w przedsięwzięciu uczestniczyć obok siebie będą zarówno kierowcy pełnosprawni, jak i z niepełnosprawnością.