Beck po raz pierwszy w Polsce z jedynym koncertem

Autor utworu “Loser” - jednego z największych hitów lat 90., zdobywca ośmiu nagród Grammy, niekwestionowana legenda amerykańskiej muzyki - Beck Hansen w ramach europejskiej trasy koncertowej nareszcie zaprezentuje swój materiał polskiej publiczności!

Beck Hansen eksplodował z podziemia do głównego nurtu swoim przebojowym singlem „Loser” w 1994 roku. Z jego przygnębiającym refrenem, wstawkami gitary lo-fi i kilkoma hip-hopowymi zwrotkami, Beck przedstawił się jako eklektyczny ekscentryk z Los Angeles. Sprawnie lawirując między gatunkami, zachowuje surrealistyczne i mroczne poczucie humoru. “Loser” był ogromnym hitem listy Billboard Hot 100 i stał się hymnem Pokolenia X.

Na swoim koncie Beck ma aż 14 wydanych krążków, chociaż to album “Morning Phase” przyniósł mu największy rozgłos, zdobywając najwyższe wyróżnienie nagród Grammy - Album Roku, pokonując w tej kategorii m.in. Beyonce i Sam’a Smith’a. Od tego momentu Beck nieustannie zalewa słuchaczy swoją muzyczną kreacją: w 2015 roku powstaje letni jam utrzymany w stylu psycho-dance - „Dreams” - którego USA TODAY określił „silnym pretendentem do piosenki lata”, a ROLLING STONE zachwycał się: „Ten funkowy groove daje nam retrospekcje do Midnite Vultures w najlepszy możliwy sposób.” Niedługo potem nawiązuje współpracę z takimi artystami jak the Chemical Brothers, czy Flume.

Kolejnym ogromnym sukcesem okazał się 13. studyjny album Becka, “Colours”, który ROLLING STONE z góry okrzyknął „euforycznym wybuchem eksperymentalnego popu”. Album zadebiutował na 3. miejscu listy Billboard 200 z utworami takimi jak urzekający „Dear Life”, który THE NEW YORK TIMES porównywał do twórczości Beatlesów i Beach Boys. Album przyniósł Beckowi kolejne dwie nagrody Grammy - Best Alternative Music Album i Best Engineered Album, Non-Classical.

2019 rok zaowocował kolejnym albumem w bujnej karierze Becka, trafnie zatytułowanym “Hyperspace”, uruchamiając kolejny strumień krytycznych pochwał:

„Geniusz osiągnięty poprzez gwiezdny pył... Na całym albumie nie ma nudnego momentu” —

„Soczysty, ekscytujący... jego najlepszy album od dekady” — PEOPLE

„Mroczny, niebiański pop fantasy... odkrywcza podróż w przestrzeń kosmiczną...” — ROLLING STONE

Eksplorując nowe wymiary dźwięku, futurystyczne spektrum Hyperspace jest wynikiem jednego z najbardziej kolaboracyjnych albumów. Siedem z jedenastu utworów na płycie – w tym singiel „Uneventful Days” i wcześniej wydany „Saw Lightning” – zawiera współautorstwo i kolaborację z Pharrellem Williamsem.

20 czerwca 2022 roku Beck wystąpi na warszawskim Torwarze. Będzie to jedyny koncert artysty w Polsce w ramach jego europejskiej trasy. Bilety trafią do sprzedaży 30 lipca 2021, natomiast przedsprzedaż rusza już 29 lipca.

Data: 20 czerwca 2022

Drzwi: 19:00

Start: 21:00

Miejsce: Warszawa, COS Torwar

Bilety dostępne na www.followthestep.com, w Going. oraz Eventim Polska Organizator: Follow The Step