Beth Hart zagra w Spodku w Katowicach 1 grudnia 2022 roku. Bilety do kupienia na: www.eventim.pl www.ebilet.pl oraz www.interticket.pl

Beth Hart Solo na jednym koncercie w Polsce

O Beth Hart zachwyceni krytycy muzyczni pisali: „nieprzewidywalna, nieobliczalna, wcielenie Janis Joplin, rockowy temperament, zadziorna barwa głosu, niezwykła kreatywność”.

Koncert Beth Hart to zawsze spotkanie z artystką prawdziwą. Tu emocji nie owija się w bawełnę, tu śpiewa się prawdę wprost z trzewi, uczucia płyną z serca i tkwią głęboko i gęsto w każdej nucie.

Fot. materiały prasowe

Na scenie katowickiego Spodka po raz pierwszy w Polsce będzie tylko Ona. Bez odrobiny plastiku, pudru czy pomady, które sączą się z wielu innych wydarzeń muzycznych.

Oglądaj

Wszechstronnie wykształcona muzycznie, od Bacha przez Otisa Reddinga po Ettę James i Led Zeppelin. Koncertowała ze Slashem, Jeffem Beckiem oraz wielokrotnie z Joe Bonamassą. Ma na swym koncie wraz z najnowszą A Tribute to to Led Zeppelin dziesięć płyt studyjnych, dwie koncertowe, DVD, nominację do Grammy, musical na off Broadway i błyskawicznie rosnące rzesze fanów pod każdą szerokością geograficzną