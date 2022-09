Boomers Play - turniej Call of Duty 2

Już 16 września rozpoczyna się międzynarodowy turniej Call of Duty 2 pod nazwą BOOMERS Play. Do ESPORT SPOT na warszawskim Powiślu przyjedzie 18 zespołów z całej Europy, blisko setka graczy z Czech, Chorwacji, Holandii, Bośni, Węgier oraz oczywiście z Polski. Wirtualna walka o ponad 12 000 zł w puli nagród rozpocznie się w piątek rano, a zakończy późnym wieczorem w niedzielę. Impreza jest otwarta dla widzów, całe wydarzenie będzie transmitowane na platformie Twitch.

Rafał 'craven' Lemański, organizator:

BOOMERS Play, zgodnie z nazwą, to turniej esportowy dla starych graczy. Nasza wizja to organizacja eventów w gry, które już dawno wypadły z obiegu, ale nadal mają oddaną rzeszę fanów, z których większość to już prawdopodobnie mężowie i ojcowie. Chcemy pokazać, że wiek to tylko liczba, a między odbieraniem dzieci ze szkoły i zarabianiem na życie, nadal można znaleźć czas, aby pograć ze znajomymi w swoje ulubione tytuły z młodości.