Bratek wyda album "The Book Of Life". Na płycie usłyszymy Zakka Wylde'a i Skawińskiego

"The Book Of Life" to drugi, solowy album gitarzysty Bartosza Wójcika, tym razem w pełni z autorskim materiałem. Na albumie nie zabraknie znanych nazwisk: Blaze Bayley (Irom Maiden), Doogie White (Rainbow), Grzegorz Skawiński (O.N.A., KOMBII), Krzysztof Misiak (Chylińska),Jacek Krzaklewski (Perfect), Mietek Jurecki (Budka Suflera). Całość dopełnia sekcja rytmiczna w postaciach: Ryszard Wilk (bass) oraz Grzegorz Krawczyk (perkusja).

Album ukaże się 11 października i tego samego dnia odbędzie się koncert promujący krążek w Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu. Już teraz możemy posłuchać singla "Ghosts", w którym usłyszymy Grzegorza Skawińskiego oraz Krzysztofa Misiaka, który tym razem zagrał na sytezatorze.

Pierwszy album Bratka był płytą tribute to Zakk Wylde. Krążek zatytułowany "... from The Book Of Shadows" 2016 został wydany na 20. rocznicę albumu "Book Of Shadows".