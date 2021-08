CieszFanów Festiwal 2021 zakończył się sukcesem

W ten weekend zakończył się jeden z największych festiwali w Polsce – CieszFanów Festiwal, który ugościł na tegorocznej edycji ponad 4 tysiące festiwalowiczów. W tym roku na scenie CieszFanów Festiwal zagościły takie gwiazdy jak Kazik, Kwiat Ja.łoni, Big Cyc, Hańba!, The Analogs, Jelonek, Dr Misio, Tabu, Łydka Grubasa, Boleo & Follow The Riddim, Farben Lehre, Zenek Kupatasa, Pull The Wire, Lej Mi Pół, Psy Wojny.

Jak się okazało dobór tak różnorodnego line-upu był strzałem w dziesiątkę, ponieważ każdy dzień przyciągał pod scenę publiczność o odmiennym wyglądzie, wieku, a nawet guście muzycznym.

Zdecydowanym sukcesem okazała się hybrydowa forma festiwalu tj. niektóre koncerty transmitowane były na oficjalnym profilu CieszFanów Festiwal na Facebooku oraz YouTube. Dzięki temu festiwalowicze z całego świata mieli okazję zobaczyć, jak bawi się publiczność w Cieszanowie.

Fot. CieszFanów Festiwal / Mariusza Pajączkowski

Dyrektor festiwalu Marcin Piotrowski podkreśla, że podczas planów organizacyjnych skupiali się na aspekcie ekologicznym oraz na dostępności festiwalu dla osób z niepełnoprawnościami. W związku z tym podczas wydarzenia można było zauważyć inicjatywy związane z ekologią, w tym grupy Każda Puszka Cenna oraz Operacja Czysta Rzeka, a także na spotkaniach pojawiła się tłumaczka języka migowego, a na terenie znajdował się podest dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Znamy datę CieszFanów Festiwal 2022

Jak zapowiedział burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, w przyszłym roku CieszFanów Festiwal odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia.