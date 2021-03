CieszFanów Festiwal ogłosił nowe zespoły

CieszFanów Festiwal ogłosił kolejne zespoły! Do tej pory wiadomo, że od 19-21 sierpnia na cieszanowskim festiwalu zagrają takie gwiazdy jak Kazik, The Analogs, Lej Mi Pół oraz Boleo&Follow The Riddim. Czym tym razem zaskoczą organizatorzy?

Do line-upu CieszFanów Festiwal dołączyli Kwiat Jabłoni, Jelonek, Dr Misio i Farben Lehre. Karnety wraz z miejscem na polu namiotowym, w cenie 150 złotych dostępne są na stronie https://www.bilety24.pl. Organizatorzy podkreślają, że warto zaopatrzyć się w karnet już teraz, ponieważ od 1 maja cena karnetu wzrośnie, a jego ostateczny koszt wyniesie 299 złotych.

Dodatkowym elementem CieszFanów Festiwalu jest kultowy już przegląd zespołów, który daje szanse niezależnym zespołom na pokazanie się światu. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział? Po pierwsze przeczytać regulamin, który znajdziecie na stronie: https://cieszfanow.pl i następnie z tej samej strony należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres cieszfanow@gmail.com formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia można wysyłać do końca marca. Następny etap będzie należał do komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organizatora, która spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 zespołów, które wystąpią w przeglądzie on-line. Następnie festiwalowicze wybiorą w głosowaniu internetowym 2 zespoły, które zagrają na CieszFanów Festiwalu 2021. Dodatkowo jeden zespół zostanie wybrany przez festiwalowe jury.

Oprócz ogłoszenia nowych zespołów, na profilu CieszFanów Festiwal na Facebooku pojawiła się dodatkowa informacja skierowana bezpośrednio do fanów festiwalu. Dyrektor Piotrowski zachęca festiwalowiczów do współtworzenia kroniki cieszanowskiego festiwalu, poprzez przesyłanie swoich zdjęć i nagrań z poprzednich edycji.

Ogromnie ważne dla nas jest uczestnictwo festiwalowiczów w tworzeniu tego wyjątkowego wydarzenia. Chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i zrobić wszystko by z uśmiechem patrzyli na festiwal, nie tylko podczas jego trwania, ale w tych miesiącach, kiedy my, organizatorzy intensywnie nad nim pracujemy. Dlatego też planujemy m.in. stworzyć kronikę ze wspomnieniami, która umili festiwalowiczom wyczekiwanie i pozwoli powspominać poprzednie edycje festiwalu.

CieszFanów Festiwal ze względu na sytuację pandemiczną przyjął formę hybrydową, która odniosła sukces podczas zeszłorocznej edycji. Co to znaczy? Koncerty można będzie oglądać zarówno na miejscu w myśl zasady “twój namiot, twoim królestwem” oraz przez Internet, oglądając transmisję na żywo na profilu CieszFanów Festiwal na Facebooku oraz YouTube.