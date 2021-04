CieszFanów Festiwal z kolejnymi gwiazdami

CieszFanów Festiwalu ogłosił kolejne gwiazdy. Do line-upu sierpniowej imprezy oficjalnie dołączają Big Cyc, Hańba!, Tabu i Zenek Kupatasa. Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia na terenie cieszanowskiego kompleksu „Wędrowiec”. Dotychczas podano, że na imprezie zobaczymy Kazika, The Analogs, Lej Mi Pół, Boleo & Follow the Riddim dołączają Kwiat Jabłoni, Jelonek, Dr Misio, oraz świętujący swoje 35-lecie zespół Farben Lehre.

Fot. foto: materiały prasowe

Tak jak w zeszłym roku, CieszFanów Festiwal stawia na sprawdzoną i cieszącą się dużym uznaniem hybrydową formę. Część koncertów i wydarzeń np. rozmów z cyklu Otwarte Głowy w City NGO będą transmitowane na żywo i udostępniane na Facebooku i YouTubie. Festiwalowicze, którzy zdecydują się spędzić kilka dni lata na CieszFanów Festiwalu, będą mogli oglądać koncerty zarówno spod sceny, jak i z własnego namiotu w myśl zasady „twój namiot twoim królestwem”.

Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji. Między innymi o kanale Fanów.TV na Facebooku. Zapoczątkowana w tym roku inicjatywa festiwalowej telewizji to miejsce, gdzie pojawiać się będą treści video przeznaczone dla sympatyków rockowych brzmień, audycje muzyczne, wywiady i nie tylko. Ideą kanału jest ciągła współpraca z fanami, którzy będą mogli go współtworzyć, publikować na nim własne materiały. Już teraz na Fanów.TV dostępny jest wywiad z grupą Skacowani – przedstawicielami krakowskiej sceny ska.

CieszFanów Festival 2021: Karnety

Tylko do 30 kwietnia istnieje możliwość zakupu karnetów na wydarzenie w obniżonej cenie 150 złotych. Karnet upoważnia do wzięcia udziału w koncertach, zapewnia miejsce na polu namiotowym oraz dostęp do festiwalowej infrastruktury (prysznice, ubikacje). Dodatkowo dostępne są festiwalowe pakiety tj. FAN PAKIET karnet + koszulka oraz pakiet rodzinny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bilety24.pl