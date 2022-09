Darek Kozakiewicz Live: Trasa koncertowa

Projekt Darka Kozakiewicza, kompozytora i gitarzysty znanego przede wszystkim z zespołów Breakout, Test i Perfect, powstał z potrzeby grania na żywo i kontaktu z publicznością. Darek Kozakiewicz przez 50 lat pracy twórczej współpracował z artystami takimi jak Anna Jantar, Robert Chojnacki, Jan Borysewicz czy Natalia Sikora. W obecnym składzie można usłyszeć Justynę Panfilewicz, wokalistkę obdarzoną nietuzinkową barwą głosu, kompozytorkę i autorkę tekstów, zdobywczynię głównych nagród w ponad 30-tu ogólnopolskich festiwalach.

Podczas koncertów usłyszycie znane przeboje grupy TEST, powspominacie przy pięknych tekstach Bogdana Loebla, wyszalejecie się do muzyki Hendrixa. Koncerty HOT TOUR 2022 to podróż w czasie pełna wirtuozowskiej gry gitarowej Darka Kozakiewicza przy akompaniamencie rockowego zespołu stworzonego przez Justynę Panfilewicz, Tomka Płonkę i Sławka Puchałę.

Fot. materiały prasowe

Jako support wystąpi zespół 1965, który powraca z nowym albumem. "Panther", to hard rockowy soundtrack do nigdy nienakręconego filmu science fiction z lat 80. To wybuchowa mieszanka glam metalu i space rocka, która zabierze Was na intergalaktyczny trip po dystopijnym świecie przyszłości, a Waszym przewodnikiem będzie kosmiczna pantera-cyborg.