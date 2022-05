Dead Can Dance zagra koncert w Polsce

Zespół Dead Can Dance wraca na scenę i wyrusza w nową, europejską trasę koncertową ''Europa – 2022''. Brendan Perry, Lisa Gerrard wraz zespołem wybitnych muzyków powracają do Polski po trzech latach oraz dwóch wyprzedanych koncertach promujących ich ostatni album ''Dionysus''. Koncert odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie 5 maja 2022r.

Twórczość duetu przepełniona jest inspiracjami nieznającymi granic geograficznych ani czasowych. W ich kompozycjach swobodnie mieszają się ze sobą elementy europejskiej muzyki średniowiecznej, celtyckiego folku, awangardowego popu czy darkwave. Ta starannie dobrana mieszanka tworzy jedyne w swoim rodzaju brzmienie, które wśród polskiej publiczności osiągnęło kultowy status.

Fot. materiały prasowe

Podczas koncertu w Łodzi będziemy mogli usłyszeć przekrój kilkudziesięcioletniej twórczości zespołu. Nie zabraknie najbardziej znanych i lubianych kompozycji z takich albumów jak The Serpent’s Egg, Aion i Into The Labyrinth oraz wielu innych.

Bilety dostępne na eBilet i Ticketmaster.pl