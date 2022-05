Enforcer, Evil Invaders, Ambush i Cobra Spell na jedynym koncercie w Polsce

Heavy metalowi stuknęło dokładnie pół wieku - czy może być lepszy sposób, by celebrować to wydarzenie niż koncert czołowych reprezentantów nowej fali heavy metalu? W ramach trasy „Kings Of The Underground” siły połączyły zespoły, które we wzorcowy sposób pokazują jak należy pielęgnować heavy metalową tradycję zapoczątkowaną przez tych największych.

18 maja na scenie Progresji w Warszawie zagrają Enforcer, Evil Invaders, Ambush i Cobra Spell. Bilety w cenie 90 złotych możecie kupić na stronie goout.net.



Fot. materiały prasowe

Rozpiska czasowa koncertów: