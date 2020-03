Festiwal InterTony 2020

Tegoroczna edycja InterTonów odbędzie w Chojnicach na terenie stadionu “Kolejarz 1926” już 20 czerwca 2020. Na imprezie zagra amerykańska grupa The Black Dahlia Murder. Zespół promować będzie swój nadchodzący, dziewiąty krążek „Verminous”, którego premierę zaplanowano na 17 kwietnia 2020 roku.

Grupa debiutowała w 2003 roku płytą „Unhallowed” wydaną pod banderą renomowanej wytwórni Metal Blade Records. Od tamtej pory The Black Dahlia Murder dostarcza swoim fanom nowe krążki co dwa lata. Pięć wydawnictw grupy trafiło do zestawienia US Billboard 200, czyniąc tym samym zespół najpopularniejszym w swoim gatunku w Stanach Zjednoczonych.

InterTony są organizowane przez wolontariuszy z Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Chojnickie Centrum Kultury oraz muzyków i wolontariuszy z miast partnerskich - Emsdetten (Niemcy) i Hengelo (Holandia). W tym roku do grona organizatorów dołączy również stowarzyszenie Musikoblokos z Bayeux we Francji. Dzięki temu na scenie będziemy mogli zobaczyć francuską punkrockową grupę Flying Turtles.