InterTony to festiwal z udziałem zagranicznych artystów, który w Chojnicach od 6 lat gromadzi fanów ciężkiej muzyki. To wydarzenie celebrujące artystyczną i wolontariacką współpracę międzynarodową miedzy miastami partnerskimi z Polski, Niemiec, Francji i Holandii. W ubiegłych edycjach nie brakowało metalowych akcentów, można było zobaczyć m.in. Vadera czy Decapitated. W tym roku - 18 czerwca - scena należeć będzie w dużej części do projektów punkowych.

Festiwal InterTony 2022: Zagrają Dezerter, JAD i Days N Daze

W charakterze gwiazdy wystąpi Dezerter, legenda punk rocka i prekursorzy gatunku w Polsce. Pojawią się także inne projekty z tego nurtu: trójmiejski JAD oraz amerykański Days N Daze. Stawiając na różnorodny program, organizatorzy zadbali również o występy wykonawców hc oraz metalowych.

Dezerter w ubiegłym roku świętował 40-lecie istnienia. Projekt na początku lat 80. działał pod prowokacyjną nazwą SS-20 (pochodząca od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), której zmianę wymusił panujący stan wojenny. Przez cztery dekady swojej działalności muzycy nagrali kilkanaście albumów studyjnych. W marcu tego roku opublikowali singiel „Idi”, odnoszący się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dochód z odtworzeń piosenki zostanie przekazany na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Pozostając w nurcie, usłyszymy punkową formację JAD z Trójmiasta i Warszawy oraz przedstawicieli folk punk’a - Days N Daze z Teksasu. Ci drudzy są znani z energetycznych występów na żywo, nagrali 9 studyjnych albumów. JAD natomiast funkcjonuje od 2017 roku, zdążyli zdobyć duże uznanie w subkulturze.

Nie zabraknie zespołów z zagranicznych miast połączonych więzami partnerskimi z samymi Chojnicami. W ramach prowadzonej przez Organizatorów współpracy międzynarodowej wystąpią hardcore’owe i metalowe niemieckie formacje No Shelter i Manøver oraz francuski Thrashtalk. Wystąpią również gdańsko-chojniccy metalcore’owcy z Revenge Insanity oraz warszawski hc punk’owy Wolftrap13.

Fot. materiały prasowe

Za organizację wydarzenia odpowiada Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wraz z Chojnickim Centrum Kultury, stowarzyszeniem muzyków rockowych Rockinitiative Emsdetten e.V., centrum młodzieżowym Jongerencentrum Cerberus z Hengelo oraz stowarzyszeniem Musikoblokos z Bayeux we Francji. Organizację festiwalu wsparły: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Miasto Chojnice oraz Powiat Chojnicki.

I pula biletów jest dostępna na platformie www.intertony.pl w cenie 50 zł.