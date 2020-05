Festiwal Rock na Bagnie 2020 odbędzie się online

Tegoroczny Rock na Bagnie w Goniądzu odbędzie się w internecie 3 i 4 lipca 2020. Zamiast sceny na plaży z widokiem na Biebrzę i bagna, musimy włączyć komputery i zatańczyć pogo we własnym pokoju.

Pierwszego dnia imprezy, dzięki retransmisjom koncertów z poprzednich edycji, będziemy mogli powspominać wspólnie spędzony czas w epoce przedkoronawirosowej. Drugiego dnia odbędą się występy na żywo, a transmisje koncertów zostaną przeprowadzone z białostockiego studia Dobra 12 oraz z sal prób zespołów pochodzących z innych części kraju.

Oto program obu dni:

3 lipca przedstawia się następująco. Od 18.00 cofniemy się do przeszłości i obejrzymy występy zespołów Przeciw (z 2010 r.), ADHD Syndrom (z 2011 r), Bachor (z 2013 r.), The Corpse (z 2014 r.), The Analogs (z 2015 r), Ivo Partizan (z 2016 r.), Po Prostu (z 2017 r.), Łydka Grubasa (z 2018 r.) i Close Air Support (z 2019 r.).

4 lipca od 18.00 rozpocznie się transmisja występów: Krain (legenda hardcore z Warszawy nagrywająca w Złotej Skale i związana niegdyś z QQRYQ), Cela nr 3. (punkowi weterani z Grudziądza, pamiętający jeszcze festiwale w Jarocinie w latach 80.), KMKZ (hardcore punk z Ostródy), Monroe’s Mysterious Death (zespół hardcore z Białegostoku), Zimna Wojna (wrocławscy punkowcy, których myśl przewodnia brzmi: „Gramy nieczysto, ale za to nierówno”), ZNBB (chyba jedyny na świecie przedstawiciel psychodelic jazzy regressive bitter acid punk rock), Bobcat (muzycy znani z Robotix, The Kolt czy The Cuffs z nostalgią wspominają lata 90.), Rollmeni (rockandrollowcy z Warszawy sięgający do muzyki lat 60. i 70.), The Rebels (roots reggae kolektyw z Białegostoku) czy kolejni reprezentanta Podlasia, zespół Londyn 70.