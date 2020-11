Fundacja "Najsłodsi" rusza z czelendżem w Światowy Dzień Cukrzycy

Zbliża się 14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji Fundacja Michała Figurskiego „Najsłodsi” rusza z nową kampanią społeczną – „Cukier jest do dupy". Zaczynamy od: czelendżu, w ramach którego dla cukrzyków gotować będą najlepsi, polscy kucharze: Robert Makłowicz, Robert Sowa, Mateusz Gessler, Pascal Brodnicki, Karol Okrasa, Michel Moran, Anna Starmach, Ewa Wachowicz, Paweł Loroch, Remigiusz Rączka i Damian Korda.

Dlaczego hasło: „Cukier jest do dupy”? Pamiętacie kultowy i niezapomniany plakat „Papierosy są do dupy” autorstwa Andrzeja Pągowskiego? To było ćwierć wieku temu. Po dwudziestu pięciu latach znakomity artysta zrobił relaunch swojego dzieła specjalnie dla Najsłodszych! 14 listopada zobaczycie efekt jego pracy.

Cukier niszczy zęby, cukier zżera nasze wysiłki, by zdrowo się odżywiać, powoduje nadwagę, która sprzyja występowaniu wielu chorób, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca (typu 2), a ta ostatnia jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych naszych czasów i wskazywana jest bardzo często, jako choroba współistniejąca skutkująca zagrożeniem życia przy pandemii COVID-19.

Na początek, 14 listopada, rozpoczynamy #CUKIER JEST DO DUPY CZELENDŻ, do którego zaprosiliśmy najlepszych kucharzy w Polsce. Wszyscy oni będą gotować dla takich Najsłodszych, jak Wy! Na słodko, ale bez cukru. Każdy z nich będzie też nominował swoich bliskich, znajomych, przyjaciół. Im więcej nominacji, tym lepiej. Ty też, Najsłodszy, możesz coś ugotować na swoim profilu social mediowym i nominować innych. Niech cała Polska gotuje!