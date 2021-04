Gitarowy Rekord Świata z nową datą

Gitarowy Rekord Świata ogłasza ostateczną datę imprezy – 19. edycja jednego z największych festiwali muzyki gitarowej odbędzie się 19 czerwca na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia, a także w sieci.

Pergola to miejsce dobrze znane uczestnikom Rekordu – co roku odbywają się tu koncerty gwiazd towarzyszące festiwalowi. Nowy termin i lokalizacja umożliwiają zorganizowanie imprezy w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami epidemicznymi. Najważniejsze, że będziemy mogli spotkać się we Wrocławiu.Tegoroczna lokalizacja Gitarowego Rekordu jest jednorazowa i wynika wyłącznie ze względów bezpieczeństwa – w przyszłym roku impreza powróci na wrocławski Rynek.

Organizatorzy festiwalu mają długoletnie doświadczenie w produkowaniu dużych imprez muzycznych, także w trudnych warunkach. Sposób zabezpieczenia koncertów na Pergoli, które odbyły się w czasie pandemii i współpraca z służbami sanitarnymi zostały przez władze Wrocławia uznane za wzorcowe. Gitarowe święto odbędzie się zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, z zachowaniem niezbędnych obostrzeń. Przez cały czas trwania imprezy w mocy pozostawać będzie hasło „Dystans – dezynfekcja – maseczka”. W zależności od aktualnych obostrzeń liczba uczestników na Pergoli może zostać w pewnym stopniu ograniczona, dlatego warto dołączać do wspólnego bicia Rekordu online.

Fot. foto: materiały prasowe

W 2020 roku Gitarowy Rekord odbył się w całości w internecie. „Hey Joe” zagrało razem – w domach, w ogrodach, na balkonach – aż 7 998 gitarzystów i gitarzystek z całego świata, uczestnicy nadesłali ponad 5 tysięcy zdjęć i filmów, a transmisję z koncertu oglądało łącznie ponad 110 tysięcy widzów, od Polski, przez Londyn i Hiszpanię, po USA. W tym roku ma być podobnie.

Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy, wyjaśnia:

Muzyka nie zna granic. Chcemy dać szansę przyłączenia się do Rekordu wszystkim, którzy nie będą mogli pojawić się we Wrocławiu. Tym razem pobijamy gitarowy rekord świata, więc liczymy na powszechną mobilizację domów kultury, szkół gitarowych, wszystkich fanów gitary, od Wrocławia po Zanzibar.

W tym roku mija 30 lat od wydania przez Leszka Cichońskiego kursu „Blues-Rock Guitar Workshop” , który stał się prawdziwą biblią dla kilku pokoleń gitarzystów. Z tej okazji, 19 czerwca, podczas Gitarowego Rekordu odbędzie się zlot uczniów i studentów szefa gitarowej orkiestry, którzy korzystali z kultowego podręcznika. Organizatorzy Rekordu zachęcają, aby dzielić się swoimi gitarowymi historiami w mediach społecznościowych festiwalu.