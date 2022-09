Grand Festival Róbrege 2022 już w październiku 2022. Kto wystąpi?

Grand Festival Róbrege 2022 odbędzie się 1 października w klubie Palladium w Warszawie. Festiwal od początku nie zmienia swojego stylu i charakteru. Tradycyjnie do usłyszenia będą młodzi, zdolni artyści, prezentujący własną, nieszablonową twórczość.

Lineup Grand Festival Róbrege

SEKATORY (Gdynia)

(Gdynia) SWAYZEE (Warszawa)

(Warszawa) SHASHAMANE (Śląsk/Kraków)

(Śląsk/Kraków) Waluś Kontra Kryzys (Kraków)

(Kraków) KIKO BUN (Londyn)

Scenografię imprezy stanowić będą prace graficzne Roberta Brylewskiego i Natalii Żychskiej. W przerwach między koncertami zagra skład tN Collective.

Bilety w cenie 50/60zł są dostępne na stronie ebilet.pl

Fot. materiały prasowe

Grand Festival Róbrege jest najstarszym festiwalem muzyki alternatywnej w stolicy, jego historia sięga 1983 r. Od 2018 roku dedykowany zmarłemu Robertowi Brylewskiemu – legendzie polskiej sceny undegroundowej, współzałożycielowi Festiwalu (obok Sławomira Rogowskiego i ś.p. Pawła Kelnera Rozwadowskiego). Festiwal został reaktywowany w 2013 r. przez Stołeczną Estradę.

Ideą imprezy niezmiennie jest wyszukiwanie młodych muzycznych buntowników, którzy nie liczą na komercyjny sukces. Ich muzyka ma pozytywny i autentyczny przekaz. Pomimo nazwy, oprócz zespołów wykonujących reggae, na Festiwalu występowały grupy punkowe czy nowofalowe. Róbrege to wciąż wiele konwencji, fascynacji i inspiracji, m.in. postpunkowych czy etnicznych. Artyści związani z imprezą należą dziś do polskiej muzycznej ekstraklasy. Są to między innymi: Kayah, Muniek Staszczyk, Tomek Budzyński, Tomek Lipiński, Maleo, Dezerter.