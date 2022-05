Great September z nowym ogłoszeniem. Kto dołączył do showcase'owego festiwalu?

Największy showcase’owy festiwal w Polsce odbędzie się 15-17 września w Łodzi. Debiutanci, którzy wystąpią na wydarzeniumają szansę w kolejnym roku zapełnić największe sale koncertowe w Polsce. Oprócz tego w Łodzi zagrają najchętniej słuchani obecnie artyści i artystki. Do line-upu dołączają m.in. Julia Wieniawa, Kamil Hussein, Martin Lange, Atlvnta i wielu innych obiecujących wykonawców.

Ponad 100 wykonawców i kilkanaście scen - tak duża skala wydarzenia pozwala swobodnie zaplanować swój pobyt w Łodzi w czasie imprezy. Od rapu i alternatywy, przez pop i rocka, aż po jazz i elektronikę - już dziś możecie zacząć tworzyć listę zespołów, które będziecie chcieli sprawdzić na żywo.

Do składu imprezy dołączają:

Julia Wieniawa - artystka, która choć znana głównie z występów na szklanym ekranie, teraz konsekwentnie prowadzi swoją karierę dwutorowo. Na czerwiec zaplanowana jest premiera jej debiutanckiej płyty, nagranej wspólnie ze znakomitym twórcami. Mieszanka popu, dance’u i r&b -tego na pewno możemy spodziewać się po debiucie Wieniawy.

Wiktor Dyduła - niegdyś uczestnik programu The Voice of Poland, który obecnie pracuje nad solowym materiałem. Na pewno pełno będzie w nim przebojowych piosenek -takich jak choćby singiel „Koło Fortuny”. Stanislavv na swoim koncie ma m.in. współpracę z Margaret, a to dopiero początek jego muzycznej drogi. Na singlu „The One”zaprezentował swoje ogromne możliwości -przede wszystko intrygującą barwę wokalną, za sprawą której bywa porównywany do Eda Sheerana.

Swego czasu Ignacy objawił się widzom programu The Voice Kids jako fenomen - zachwycił swoim pięknym wokalem i wrażliwością. Potem był kapitalny singiel „Dream”, a to wciąż dopiero początek jego muzycznej drogi, której obserwowanie będzie prawdziwą przyjemnością. Oniryczna i tajemnicza Lunato jedna z najciekawszych młodych artystek na polskiej scenie muzycznej ostatnich lat. Śpiewa o księżycu, o nocnych zmorach i o przytłoczeniu, lecz gdy słuchamy tych historii opowiadanych jej kojącym głosem, potwory nie wydają się już takie straszne.

Łódzki zespół Heima zaprasza nas do swojego przytulnego świata, domowego ogniska, gdzie jest miejsce na wrażliwość i refleksje, ale i na zabawę. Ich brzmienie łączy w sobie indie rock, shoegaze i kilka innych pokrewnych gatunków. Atlvnta, nowa odsłona muzycznej działalności Kasi Golomskiej i Kamila Durskiego, wcześniej znanych pod szyldem Lilly Hates Roses, już na dobre rozgościła się na rodzimej scenie muzycznej. Razem ze sobą przyniosła odświeżenie w spojrzeniu na pop - pop nowoczesny, śmiało sięgający po elektronikę, wzbogacony o zaangażowane teksty. Dawno nikt tak nie zatrząsł w rytmie r&b polską sceną muzyczną jak Kamil Hussein. „Mandala”, „Muszę iść tam sam”i wakacyjny singiel „Letni Słodki Deszcz”pokazały, że artysta potrafi jednak czerpać z zupełnie różnych muzycznych światów.

Michał Lange i Marcin Makowiec to duet doświadczonych songwriterów, a ich wspólny debiut jako Martin Langeto własne spojrzenie na muzykę - spojrzenie pełne emocji, sięgające po różne muzyczne środki wyrazu, ujęte pod szerokim parasolem z etykietką „pop”. JAD grają punk w czasach, gdy o klasyczny punk coraz trudniej. Na ich ostatnim wydawnictwie, EP-ce „Wstręt” z 2020 roku, oprócz złości i zniechęcenia, słychać mocne nawiązaniado amerykańskiego hardcore’u. The Small Town Kids,czyli Filip Wojtal i Michał Świder, to przyjaciele z liceum, którzy na swoim debiucie „Miasta duże i małe”, wydanym przez Asfalt Records, odważnie połączyli gatunki: obok r&b pojawia się trap, by za chwilę ustąpić miejsca ujmującym melodiom.

Kto nigdy nie jadł pizzy z kumplami na miejskim bruku, niech pierwszy rzuci kamieniem. Atmosfera beztroskiego lata, bujania się po osiedlu, jazdy na deskorolce i towarzystwa najlepszych ziomków to coś, co znajdziecie w muzyce Pavement Pizza. Koncert zespołu Klawomoże być jednym z najbardziej energetycznych na festiwalu -są młodzi, zdolni i kochają jazz.

Singlem „W domyśle” Sophie Szklarska pokazała, że nie chce zostać zaszufladkowana do konkretnego gatunku muzycznego. Najbliżej jej jednak do elektronicznej alternatywy, ale przecież to dopiero początek.

Majowi chłopcyskradli serca singlem opowiadającym o najpiękniejszym miesiącu w roku, ale nie tylko beztroska im w głowie. Muzyka projektu Król Słońce to przede wszystkim świetne połączenie soft-rocka z popem, który naprawdę potrafi uratować dzień. Franio Mucha, a tak naprawdę Mikołaj Gawron, to 18-letni multiinstrumentalista z Opola, który wszystko robi sam: odpowiada za produkcję, kompozycję i teksty. Jego muzyka jest pełna uroku, łączy w sobie z jednej strony funk, z drugiej zaś post-punk. Autorka i wokalistka Joanna Komorowska (ex-Hanimal) oraz producent muzyczny i kompozytor Michał Szturomski (Afro Kolektyw, Nerwowe Wakacje) serwują podróż do świata duchów, które wcale takie straszne nie są. Jako Duchy, nagrali EP-kę „Nocą widać lepiej”, będącą zbiorem onirycznych, intrygujących kawałków, zahaczających mocno o stylistykę muzyczną lat osiemdziesiątych.