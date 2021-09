Grupa Dziwna Wiosna pokazała klip do singla "Ostatnia noc lata" [WIDEO]

Dziwna Wiosna wydała ostatni, szósty singiel z debiutanckiej płyty. "Ostatnia noc lata" to rockowa energia, przebojowy refren i - tradycyjnie - lekki mrok w tekście. O czym to jest? O dziwnej podróży, z której nie ma powrotu, o końcu miłości i końcu świata? A może nawet o końcu Dziwnej Wiosny?

Reżyserka i scenarzystka Monika Kołdacha:

Dawid Karpiuk tak opowiedział o tym utworze:

„Ostatnia noc lata” to ostatni singiel z naszej płyty i w pewnym sensie kulminacyjny moment tej podróży. To historia o ostatnim momencie „normalności”, ostatnich chwilach starego świata, który już właściwie runął, ale jeszcze nikt tego nie chce widzieć. I o kimś, kto cały czas ucieka, wywija się losowi, a w końcu trafia do miejsca, z którego nie da się wrócić.