Grupa Osees powraca do Polski z dwoma koncertami w 2021

Grupa Osees zagra swój materiał latem 2021, a dokładnie 14 lipca w Warszawie w Pradze Centrum i w Poznaniu 15 lipca w klubie Tama.

Początki Osees sięgają lat 90. Skład zespołu oraz jego nazwy zmieniały się kilkukrotnie od OCS, The Ohsees, Thee Oh Sees, po Oh Sees. Jedno nie uległo zmianie - zespół hiperaktywnego Johna Dwyera jest jedną z najbardziej płodnych grup rockowych swojego pokolenia.

Na koncie mają ponad 20 albumów studyjnych oraz niepodważalną reputację sceniczną. Polska publiczność miała możliwość usłyszeć grupę na żywo podczas OFF Festivalu w 2017. Szaleństwo, które króluje na scenie podczas ich występów udziela się również publiczności, która daje się porwać bezgranicznie muzyce.

Ich styl w skrócie można określić jako garażowy rock, chociaż nie brak w nim wpływów punkowych, progresywnych, metalowych, czy elektronicznych i free jazzu. Osees powrócili w 2020 z trzema nowymi wydawnictwami. Na rynku pojawiła się płyta live "Levitation Sessions" oraz "Protean Threat", która jest bardziej agresywnym albumem o punkowym brzmieniu. Ich ostatni krążek "Metamorphosed" , składający się z pięciu utworów ukazał się niecały miesiąc po wydaniu poprzedniego albumu „Protean Threat”.