Gwiazdy na festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu. Zagrają Morcheeba, Epica i Dire Straits Legacy

Festiwal 3-Majówka otwiera sezon imprez plenerowych w Polsce. We Wrocławiu od 1 do 3 maja zagrają gwiazdy z kraju i zagranicy m.in. Morcheeba, Epica, Korpiklaani, Kult, Ørganek, Kwiat Jabłoni i inni. Muzycy legendarnej grupy Dire Straits oraz zespołów Dżem i Happysad pomogą w próbie pobicia Gitarowego Rekordu Świata 1 maja podczas jubileuszowej, 20. edycji największej imprezy gitarowej w Europie. Dla gitarzystów bijących Gitarowy Rekord Świata 2022 przewidziane są ulgowe bilety na koncerty gwiazd.

W kompleksie Hali Stulecia i Pergoli wystąpi Morcheeba – legenda trip-hopu, która wraz ze swoją charyzmatyczną wokalistką Skye Edwards będzie promować album „Blackest Blue”. Podczas 3-Majówki zagra również holenderska grupa Epica należąca do najpopularniejszych wykonawców metalu symfonicznego oraz fiński folk-metalowy zespół Korpiklaani.

Usłyszymy także Shantel&Bucovina Club Orkestar, który zaprezentuje międzygatunkową mieszankę tradycyjnych rytmów bałkańskich, muzyki cygańskiej, klezmerskiej i elektronicznej. Nie zabraknie szerokiej reprezentacji gwiazd polskiej sceny – we Wrocławiu zagrają m.in. Kult, Pidżama Porno, Nocny Kochanek, Nosowska, Brodka, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Vito Bambino oraz Artur Rojek.

Koncerty gwiazd 3-Majówki są – jak co roku – częścią Gitarowego Rekordu Świata. Zanim artyści zagrają na festiwalu, część z nich pojawi się na wrocławskim Rynku, aby dołączyć do największej gitarowej orkiestry świata i pomóc pobić kolejny rekord we wspólnym wykonaniu utworu „Hey Joe” Jimiego Hendrixa.

1 maja na głównej scenie Gitarowego Rekordu zobaczymy muzyków Dire Straits, którzy przyjadą do Polski na jedyny koncert zaplanowany w Hali Stulecia. Swój kultowy kawałek „Wehikuł czasu” wykona zespół Dżem razem z tysiącami gitarzystów zgromadzonych na wrocławskim Rynku. Zagrają muzycy Luxtorpedy, a zespół Happysad nauczy gitarzystów grać jeden ze swoich przebojów. Będzie też okazja do spotkań, autografów i wspólnych zdjęć z gwiazdami.

Aby wziąć udział w jubileuszowej edycji Gitarowego Rekordu Świata, wystarczy mieć gitarę i znać 5 podstawowych akordów: C G D A E. Liczą się wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Aby pobić Gitarowy Rekord Świata potrzeba w tym roku minimum 7424 instrumentów strunowych. Wstęp na imprezę jest wolny, jednak aby otrzymać Certyfikat Rekordzisty i trafić na oficjalną listę uczestników, należy się zarejestrować 1 maja na wrocławskim Rynku. Zarejestrowanym gitarzystom przysługuje 30% zniżki na bilety i karnety na 3-Majówkę.

Program festiwalu 3-Majówka 2022:

1.05.22 start godz. 10.00 Rynek

GITAROWY REKORD ŚWIATA 2022

1.05.22 start godz. 17.00 3-Majówka 2022 - Dzień I

DIRE STRAITS LEGACY

DŻEM

NOCNY KOCHANEK

LUXTORPEDA

HAPPYSAD

WaluśKraksaKryzys

2.05.22 start godz. 15.00 3-Majówka 2022 - Dzień II

EPICA

KULT

SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR

ØRGANEK

DARIA ZAWIAŁOW

ARTUR ROJEK

MERY SPOLSKY

KARAŚ/ROGUCKI

KAŚKA SOCHACKA

3.05.22 start godz. 15.00 3-Majówka 2022 - Dzień III

MORCHEEBA

KORPIKLAANI

PIDŻAMA PORNO

HUNTER

BRODKA

NOSOWSKA

VITO BAMBINO

KWIAT JABŁONI

IGO

Bilety na 3-Majówkę dostępne online: https://www.3-majowka.pl/bilety. Jak dołączyć do Gitarowego Rekordu Świata 2022: www.heyjoe.pl